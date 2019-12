Ida Platano, Riccardo torna a darle l’anello. E questa volta dice sì

editato in: da

La loro storia d’amore è nata e cresciuta sotto le telecamere ed è una delle più tormentate che si sia mai vista a Uomini e Donne. Ida Platano e Riccardo Guarnieri si sono conosciuti durante il programma, nella sezione dedicata agli over. I due si sono subito notati e, dopo qualche incontro, hanno iniziato una frequentazione.

Fin dall’inizio, però, non è stato tutto rose e fiori. Le discussioni tra Ida e Riccardo sono sempre state accesissime, proprio come la loro passione. Un tira e molla continuo, che sembra placarsi solo quando i due decidono di lasciare Uomini e Donne per poi partecipare, subito dopo, a Temptation Island. Anche in quel caso il percorso è stato tortuoso.

Riccardo e Ida, infatti, tra recriminazioni e insoddisfazioni, si avvicinano entrambi ai rispettivi tentatori. Il programma, però, si conclude nel migliore dei modi: i due si giurano amore e tornano a casa insieme. Un idillio che dura ben poco. La storia finisce di nuovo e la coppia torna nello studio di Uomini e Donne separata. L’amore, però, non può essere fermato e, dopo aver frequentato altre dame del parterre, Guarnieri si rende conto dei suoi sentimenti verso la Platano.

È così, che, Riccardo ha deciso di fare di tutto per riconquistare la sua Ida, evidentemente turbata dalle sofferenze del passato. Per convincerla di ciò che prova ha deciso di chiederle di sposarlo consegnandole un bellissimo anello. La reazione della dama è inaspettata. Con poche parole, e tanto dolore negli occhi, rifiuta il gioiello e dichiara di non essere ancora pronta.

La paura di perdere il suo Riccardo, però, ha fatto tornare Ida sui suoi passi. Messo da parte il matrimonio, almeno per un breve periodo, i due hanno deciso di lasciare Uomini e Donne e di provare a ricostruire solide basi per il loro rapporto. Ora, però, sembrano aver ritrovato la serenità e, finalmente, le nozze sembrano avvicinarsi.

Tramite storie su Instagram, infatti, Riccardo ha documentato il romantico momento in cui, nel parcheggio di un supermercato, riconsegna l’anello a Ida:

Lo vogliamo mettere questo anello? Che dici? – ha chiesto il cavaliere – Ti va un po’ largo, ma lo faremo stringere.

E, questa volta, Ida non si oppone. Commossa, accetta il dono del suo fidanzato. Che sia finalmente giunto il momento del lieto fine?