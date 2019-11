Ida e Riccardo, nuovi problemi dopo l’addio a Uomini e Donne

editato in: da

Ida e Riccardo hanno abbandonato da poco il Trono Over di Uomini e Donne per vivere lontano dalle telecamere il loro amore, ma i problemi sembrano inseguirli. La passione fra la Platano e Guarnieri era scoppiata proprio nello studio della trasmissione di Maria De Filippi, ma, dopo aver superato la prova di Temptation Island, la coppia si era separata.

Sembrava che fra Ida e Riccardo fosse tutto finito sino a quando lui non le ha scritto una lettera per dichiarargli il suo amore. La dama del Trono Over prima ha affermato di non provare più nulla per l’ex, poi ha deciso di dargli un’altra possibilità. In seguito Ida e Riccardo hanno annunciato di voler lasciare Uomini e Donne per vivere la loro love story fuori dallo studio televisivo.

Sembra però che per i due ci sia ancora molta strada da fare prima di ritrovare l serenità. Ida infatti ha confidato al Magazine di Uomini e Donne che fra lei e Riccardo ci sono ancora alcuni problemi da risolvere. “Ogni tanto mi sento inferiore a lui. […] – ha raccontato Ida -. Il fatto di vederlo super perfetto mi ha sempre fatta sentire a disagio. Soprattutto per alcuni atteggiamenti che ho è che a lui non piacevano. Lui è un signore – ha concluso -, mentre io sono una donna decisamente più selvaggia“.

Riccardo però sembra più che mai convinto che sia Ida la donna della sua vita ed è certo che questa volta le cose fra loro funzioneranno. “Tutte le promesse che ho fatto a Ida in passato, se riusciamo stavolta a capirci meglio, per me valgono ancora” ha detto il cavaliere del Trono Over.

Le paure di Ida sono più che comprensibili alla luce di quello che aveva svelato qualche giorno fa. La dama aveva raccontato di aver sofferto molto per la fine della storia con Riccardo affermando di aver “toccato il fondo”. “Per me, allora, le giornate non avevano più un senso – aveva svelato -. Credo di aver toccato il fondo all’epoca e questo non lo posso dimenticare. Per molto tempo mi sono aspettata qualcosa, ma ora non mi sarei mai immaginata che Riccardo facesse un gesto del genere”.