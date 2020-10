Heidi Klum si prepara per Halloween e ironizza su Trump-Biden

editato in: da

Heidi Klum, sempre bellissima, sempre ammiccante, ha postato un nuovo video dal suo account Instagram in cui anticipa i festeggiamenti di Halloween, riferendosi al suo mega party, diventato ormai una tradizione e punto di riferimento per tutto lo showbiz ad Hollywood. E ironizza sul dibattito presidenziale in corso tra Donald Trump e e il candidato democratico Joe Biden.

La modella e presentatrice, a letto e fasciata solo dal lenzuolo, con il viso coperto da un filtro spettrale, che ricorda il Il Dia de Los Muertos messicano, ha detto:

“Bene, Halloween non verrà cancellato. Fino ad allora, sarò proprio qui in questo letto a guardare i miei film horror preferiti”. E ha poi aggiunto: “Non so se qualcuno di loro sarà spaventoso come lo è stato il dibattito”, riferendosi al (brutto) duello televisivo tra Trump e Biden, andato in onda su Fox News.

Negli anni passati la sontuosa festa di Halloween organizzata da Heidi non solo è diventata punto di riferimento per tutte le celeb di Hollywood, ma anche occasione per la Klum di sfoggiare costumi incredibili, con un lavoro pazzesco alle spalle, fatto dai migliori costumisti e make up artist del cinema. Tra gli altri, Heidi è stata Fiona di Shrek, la Dea Kali, una maggiorata Jessica Rabbit, una sanguinosa aliena, una tenera vecchietta novantenne, un’amazzone a cavallo, il lupo mannaro uscito dal video “Thriller” di Michael Jackson e un corpo spogliato della pelle, con muscoli e arterie in bella vista.

Resta ancora da vedere se quest’anno riuscirà a organizzare la sua festa, viste le misure restrittive post pandemia e se escogiterà una strategia sicura per COVID.