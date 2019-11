Heather Parisi si sfoga su Instagram e non parla della figlia Jacqueline

editato in: da

Heather Parisi si sfoga su Instagram dopo l’ultima puntata di Live – Non è la D’Urso in cui ha raccontato per la prima volta il suo dramma, ma non parla della figlia Jacqueline. La ballerina americana qualche giorno fa è stata ospite del salotto della D’Urso per svelare l’incubo vissuto per sette anni durante i quali è stata vittima di violenze da parte del suo compagno.

Una confessione coraggiosa e dura, fatta per aiutare le altre donne. Dopo un lungo silenzio, Heather è tornata a parlare del suo passato difficile in un post su Instagram. La rivale di Lorella Cuccarini ha spiegato di aver detto “no” alla proposta di parlare di sovranismo o di maternità a 50 anni (a quell’età infatti la Parisi ha avuto i gemelli Elizabeth e Dylan da Umberto Maria Anzolin).

La showgirl ha invece voluto parlare di un tema molto forte e svelare qualcosa che non aveva mai raccontato a nessuno tranne a suo marito. In tanti dopo l’hanno compresa e ringraziata per il suo coraggio, altri l’hanno attaccata, come ha spiegato lei stessa sui social.

“Volevo parlare di un’esperienza che ha lasciato solchi profondi nella mia vita: la violenza sulla donna dentro le mura di casa – ha svelato su Instagram -. Non ne ho mai parlato con nessuno se non con Umberto. Quando vivi un’esperienza di quel tipo ti senti sola. È impossibile trovare aiuto. Tutti minimizzano. Io ho fama di ribelle, di pazzerella e a una come me, si crede ancora di meno”.

“[…]Per una donna, raccontare la violenza che ha subito, è forse un dolore ancor più grande della violenza stessa – ha detto Heather -. Non è solo il ricordo di quanto ti è successo, non è solo la rabbia di non essere stata capace a ribellarti, ma è anche la vergogna di apparire agli occhi della gente sporca e debole e la consapevolezza che la gente ti giudicherà e alcuni ti condanneranno ingiustamente”.

“Oggi, non sono più la ragazza giovane, vulnerabile e ingenua di cui molti si approfittavano – ha concluso la Parisi -. Oggi ho le spalle coperte da un rapporto d’amore vero e sincero e voglio sensibilizzare la gente di fronte a un problema che si sottovaluta”.

Parole forti e vere che sono state accolte con grande entusiasmo dai follower di Heather, mostrando ancora una volta il suo coraggio. Se da una parte la Parisi sembra concentrata a lanciare un messaggio importante per tutte le donne, dall’altra non è disposta a lasciarsi travolgere dai gossip. La ballerina infatti non ha commentato le dichiarazioni della figlia Jacqueline Di Giacomo, che qualche giorno fa aveva lasciato intendere che i rapporti con la madre non fossero buoni. A quanto pare Heather ha deciso di prendere una posizione ed è ferma nell’idea di diffondere messaggi importanti senza però parlare della sua vita privata.