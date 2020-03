Heather Parisi e i figli tornano a uscire a Hong Kong: “Una passeggiata scatena la gioia”

editato in: da

I figli di Heather Parisi tornano a uscire a Hong Kong e la passeggiata si trasforma in una corsa che esprime la loro gioia irrefrenabile. La showgirl americana ha raccontato su Instagram la prima uscita con la sua famiglia dopo mesi difficili passati a casa per ordine delle autorità.

“È bastata la notizia inaspettata di una passeggiata fuori casa – ha scritto Heather – per scatenare la gioia irrefrenabile di Elizabeth e Dylan!”. Nel video la Parisi esce di casa insieme ai figli, riprendendo il momento, prima in ascensore, poi sul marciapiede. E quando i due gemelli, Elizabeth e Dylan, arrivano in strada, la gioia è irrefrenabile così tanto che i due bambini iniziano a correre, seguiti dalla loro mamma. “Torniamo ad apprezzare i gesti più semplici e naturali”, ha commentato la ballerina americana.

“A Hong Kong non c’è obbligo a rimanere a casa – ha aggiunto la showgirl, eterna rivale di Lorella Cuccarini -. È stato introdotto invece l’obbligo di non fare assembramenti in più di quattro persone e l’obbligo di non fare tavoli al ristorante o al pub con più di quattro persone”. Qualche settimana fa, la Parisi aveva svelato come la vita in Cina stava cambiando nuovamente. “La gente è tornata a lavorare in ufficio, i parchi e i centri sportivi sono stati riaperti – aveva detto -. Le misure sono state necessarie e fondamentali nell’ottenimento dei risultati fin qui raggiunti. Ma non bisogna abbassare la guardia e il Governo ne è consapevole. Sembra ormai certo che la chiusura delle scuole sarà forse prolungata sino a maggio e che tutte le manifestazioni pubbliche, sportive e non, rimarranno vietate a tempo indeterminato”.

Heather Parisi vive ormai da diversi anni a Hong Kong insieme al marito Umberto Maria Anzolin, sposato nel 2013. La coppia ha due figli: Elizabeth e Dylan, nati quando la showgirl aveva cinquant’anni. Heather ha anche altre due figlie, Rebecca Jewel Manenti e Jacqueline Luna Parisi, nate da precedenti relazioni.