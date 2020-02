Heather Parisi, l’accusa terribile sul Coronavirus su Instagram: lei replica

editato in: da

Heather Parisi risponde a tono a un commento terribile riguardo il Coronavirus sotto l’ultimo video postato su Instagram. La showgirl americana vive ormai da diversi anni a Hong Kong e sta affrontando in prima persona l’emergenza causata dall’epidemia. Nei giorni scorsi Heather ha raccontato come la sua vita sia cambiata dopo la diffusione del virus.

La Parisi, che si trova a Hong Kong con il marito Umberto Maria Anzolin e i figli, indossa costantemente una mascherina per proteggersi dalla diffusione del virus. In una lunga lettera pubblicata sul settimanale Oggi ha illustrato le misure messe in atto dal governo per bloccare la diffusione della malattia che, purtroppo, è arrivata anche in Italia.

“La mia vita ai tempi del Coronavirus si svolge tra il tinello e la cucina di casa. Trascorro il tempo a leggere – ha raccontato Heather -, a cucinare e soprattutto a insegnare ai miei gemelli che fanno home-schooling dall’età di cinque anni”.

“Ascensori e scale mobili vengono sterilizzati ogni due ore e tutti si disinfettano le mani prima di entrare in un edificio pubblico – ha spiegato -. La temperatura oramai viene misurata ovunque. È necessario farlo per accedere a qualsiasi club privato, così come per andare dal parrucchiere o al ristorante. Io la misuro anche a chi viene a trovarmi a casa, benché la mia vita sociale sia ridotta davvero ai minimi termini”.

Nonostante la paura, Heather non ha mai perso il sorriso e su Instagram tiene informati i fan riguardo la sua vita quotidiana. L’ultimo video postato sui social la ritrae mentre cammina per le strade di Hong Kong, pronta a spedire alcune cartoline autografate ai suoi fan.

“Molti dubitano che sia io personalmente a gestire i miei profili social e le comunicazioni con chi mi scrive – ha scritto -. Ma, io faccio di più… spedisco personalmente le cartoline con la mia dedica! Amo i miei Fans e li amerò per sempre!”. Qualcuno però ha pensato bene di commentare il video di Heather, accusandola di diffondere in questo modo il Coronavirus.

“Sì, ma così spedisci pure il virus visto che ha una vita di 9 giorni su di una superficie!”, ha commentato un utente. Immediata la replica della Parisi che, con grande decisione e forza, ha respinto le accuse e invitato il follower a informarsi meglio sulla questione, evitando allarmismi.

“Mi auguro sinceramente che la tua sia una battuta, infelice, ma pur sempre una battuta – ha risposto -. Mi rendo sempre più conto che esiste la più assoluta disinformazione sull’argomento Coronavirus e che la paura tira fuori il peggio dalla gente sfociando nel razzismo e nella xenofobia”.