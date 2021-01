Chi è Guldem Hanim, la splendida mamma di Can Yaman

editato in: da

Guldem Hanim è la bellissima mamma di Can Yaman, star di Daydreamer – le ali del sogno. L’attore turco è molto legato alla sua famiglia che l’ha sempre sostenuto e aiutato soprattutto nei primi anni in cui ha iniziato la sua carriera nel mondo del cinema. La madre di Can è una professoressa di Lettere e ha 49 anni, lunghi capelli neri e un sorriso dolce.

La donna assomiglia molto all’attore che da lei ha ereditato non solo la bellezza, ma anche la gentilezza. Guldem ha accompagnato Yaman a tutti i suoi provini, è una presenza fissa sul set ed è la prima fan di Daydreamer – le ali del sogno. Su Instagram, Guldem condivide spesso scatti che raccontano il suo rapporto con Can e l’infanzia dell’attore. “Sei il mio gioiello più prezioso dal momento in cui sei nato – ha scritto in occasione dell’ultimo compleanno del divo turco -. Mi hai dato la vita figliolo. Che tu possa vivere in salute e felicità e bellezza come quella del tuo cuore. Buon compleanno Can. La tua mamma”.

I genitori di Can avrebbero voluto che diventasse un avvocato, ma dopo i primi mesi passati in un ufficio è stato chiaro che quella non era la vita che l’avrebbe reso felice. Guldem ha appoggiato da subito la scelta del figlio e l’ha aiutato anche a gestire l’enorme successo che l’ha travolto. “La gente non mi chiede foto solo perché sono famoso – ha raccontato lui a Verissimo -, ma perché mi ama, mi rispetta e segue tutti i miei lavori. Fino a tre anni fa non capivo il loro affetto, ma ora cerco di essere sempre garbato con loro. Amo salutare i miei fan e stare con loro”.

Yaman infatti è diventato famosissimo non solo in Turchia, ma anche in Italia grazie a Daydreamer – le ali del sogno. Il divo è stato ospite di C’è posta per te e del salotto di Barbara D’Urso, inoltre ha recitato in uno spot con Claudia Gerini. Presto lo vedremo nei panni di Sandokan accanto a Luca Argentero, Alessandro Preziosi e, con molta probabilità, Alessandra Mastronardi che vestirà i panni di Marianna, perla di Labuan. Di recente l’attore turco è finito al centro del gossip per via di un presunto flirt con Diletta Leotta.