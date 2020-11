Guenda su Amedeo Goria: “Ancora innamorato di Maria Teresa Ruta&...

editato in: da

Guenda Goria torna a parlare del rapporto fra i genitori Amedeo Goria e Maria Teresa Ruta, svelando che il giornalista potrebbe essere ancora innamorato dell’ex moglie. Nel salotto di Pomeriggio Cinque di Barbara D’Urso, l’attrice è rimasta colpita dalla grande commozione del suo papà quando parla di Maria Teresa. Ospite di una puntata di Domenica Live, Goria si era lasciato andare alle lacrime, parlando dell’addio all’ex moglie. “Ero molto innamorato di lei”, aveva detto, interrompendosi poco dopo.

“Che dolce che è mio papà – ha commentato Guenda, rivedendo la clip insieme a Barbara D’Urso -. Vedere tutte queste immagini mi emoziona perché c’è tanta verità nella nostra famiglia, nelle luci e nelle ombre”. La conduttrice ha quindi fatto una domanda diretta alla giovane Goria: “Secondo te è ancora innamorato?”, ha chiesto e Guenda non si è tirata indietro: “Secondo me sì”, ha detto. La Ruta e Goria sono stati legati dal 1987 al 2004 e hanno avuto due figli: Guendalina e Gian Amedeo.

Dopo la fine del suo matrimonio, Maria Teresa ha ritrovato l’amore con Roberto Zappulla, sposato nel 2015. Secondo quanto svelato anche da Barbara D’Urso, il marito della Ruta sarebbe molto geloso del giornalista. Guenda non ha voluto commentare l’indiscrezione, ma ha parlato del legame, ancora molto forte, fra i genitori. “Si sono separati tantissimi anni fa e ognuno ha preso il proprio percorso – ha detto -. Papà non ha mai avuto una compagna e questo secondo me è indice che non abbia mai aperto il cuore veramente a un’altra persona”.

Nella Casa del GF Vip, Maria Teresa ha parlato più volte del rapporto con l’ex marito. “Con il papà di Guenda sono stata 7 anni. Loro – aveva detto parlando dei figli – credevano che ci fossi stata per 13 anni. Lui viveva già fuori ma non hanno mai intuito che non stavamo insieme. Abbiamo un rapporto di grande amicizia. Io ero assolutamente innamorata. Tutti mi hanno detto di non sposare Amedeo. Persino il padre di Amedeo mi diceva: “Non sposarlo, stacci insieme ma non fate bambini. Lui è sempre sulle nuvole”. Ma lui mi piaceva per questo, è una brava persona. Sono stata molto felice. Se non mi avesse tradito staremmo ancora insieme”.