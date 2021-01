GF Vip, Stefania Orlando sotto accusa. E la Gregoraci torna in Casa

Gli animi sono sempre più accesi all’interno della Casa del Grande Fratello Vip. E, anche se tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sembrerebbe essere nato l’amore, tra gli altri concorrenti sono sempre più frequenti scontri e litigi. Con l’avvicinarsi del traguardo finale sono tutti più tesi e anche i rapporti che sembravano essere più solidi iniziano a vacillare.

È bastata una festa brasiliana a mettere in crisi l’amicizia tra Stefania Orlando e Tommaso Zorzi. Quest’ultimo, infatti, durante la serata a tema organizzata dal GF Vip, si è avvicinato in particolar modo a Dayane Mello, scatenando la gelosia della sua coinquilina.

Proprio la Mello, poi, si è lasciata andare ad accuse ben precise: la Orlando, secondo la sua opinione, si sarebbe avvicinata a Zorzi non per vero affetto ma solo perché l’influencer è considerato, all’interno della Casa, uno dei concorrenti più forti.

Accuse anche da parte di Cecilia Capriotti e lo stesso Tommaso Zorzi che hanno rivelato che la Orlando ha chiesto loro di inscenare litigate solo per poter attirare l’attenzione. A confermarlo anche Stefania, che però ha precisato che le sue affermazioni erano ironiche e che sono state decontestualizzate dai suoi due concorrenti.

Se gli abitanti della Casa stanno cercando di evitare in tutti i modi l’eliminazione, Elisabetta Gregoraci, dopo aver trascorso le vacanze natalizie a Dubai con Flavio Briatore e il figlio Natan, ha varcato di nuovo la soglia della porta rossa. Una fugace visita, per poter avere un confronto con Pierpaolo e Giulia. Pretelli, infatti, dopo che la showgirl ha abbandonato il gioco, si è avvicinato alla Salemi, con la quale si è lasciato andare a baci e carezze.

Eri preoccupato che io da fuori potessi dire qualcosa su noi e sul tuo conto – ha detto a Pierpaolo-. Da quando sono uscita dal GF Vip non ho mai parlato di nessuno, non avere questo timore. Sappi che non ho mai detto cose sul tuo conto, non mi sono mai permessa. Siete voi che parlate tantissimo di me. […] Non siamo andati oltre, ma non mi sono pentita di questo, anzi ne sono felice. Se tu sei felice, siamo tutti felici.