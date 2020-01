GF Vip, Rita Rusic contro Adriana Volpe. E tira in ballo Magalli

È scontro fra Rita Rusic e Adriana Volpe. Dopo settimane di calma apparente, interrotta solo dai commenti senza filtri di Antonella Elia contro altri concorrenti e personaggi dello spettacolo, sono iniziate a rivelarsi le prime vere antipatie all’interno della casa del Grande Fratello Vip. E – per ora – sono tutte al femminile.

La tensione tra Adriana Volpe e Rita Rusic era stata già palesata durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip. L’ex conduttrice de I Fatti Vostri, infatti, aveva nominato la coinquilina, ex moglie di Vittorio Cecchi Gori, affermando di non aver legato abbastanza con lei.

Una nomination che, però, alla Rusic non è andata proprio giù. Lo scontro, pertanto, era inevitabile e si è consumato durante una normale conversazione. È stata una frase della Volpe ad innescare la miccia:

Una precisazione che ha stizzito la Rusic. La sua risposta al vetriolo, infatti, è arrivata immediatamente e ha lasciato la Volpe del tutto interdetta. E, per rendere chiaro il suo pensiero, l’ex signora Cecchi Gori ha nominato anche Giancarlo Magalli, noto nemico di Adriana:

Non sono obbligata a guardarti. Tu non puoi obbligare la gente a fare quello che vuoi perché non sei la maestra. Questo ruolo da maestrina a me non piace. Se devi fare la maestra vai a farla con Magalli e non con me. La maestra con me non la fai. Io sono già stata a scuola, sono più vecchia di te, e non ho bisogno di maestre.