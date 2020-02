GF Vip, la Rusic attacca la Volpe e la Elia riceve una brutta notizia

editato in: da

Il Grande Fratello Vip è ormai entrato nel vivo. Dopo alcune settimane di pace apparente, che i concorrenti si sono presi per studiarsi a vicenda, sono iniziate le liti, i confronti, gli amori e i tradimenti. Per Alfonso Signorini, che in passato ha ricoperto il ruolo di opinionista, non è semplice districarsi tra i diversi argomenti del reality ma, con il sostegno di Wanda Nara e Pupo, sta svolgendo magistralmente il suo compito.

Una delle liti che più ha diviso il pubblico è, certamente, quella tra Adriana Volpe e Rita Rusic. Le due sembrano proprio non andare d’accordo: i loro caratteri, molto forti, non sono compatibili. L’ex moglie di Vittorio Cecchi Gori, infatti, ha affermato di aver avuto la percezione che la Volpe avesse individuato in lei la sua principale antagonista.

Se la lite, tra le due, è stata sedata dall’eliminazione della Rusic, la rivalità è ancora piuttosto accesa. Rita, così, è rientrata in casa per riaffrontare la Volpe in un infuocato faccia a faccia.

Tu sei una di quelle donne molto pericolose – ha affermato la Rusic – perché ti fingi amica delle donne. Invece questo tuo correre, questo tuo fare le mani delle altre, fare i capelli, è perché hai un fine: quello di non essere attaccabile e di eliminare le altre.

Piccata la risposta della Volpe, che non ha nessuna intenzione di lasciar vincere la rivale:

C’è chi semina discordia, chi sparla dietro e c’è chi, invece, è solare. Ci si nasce così. Tutte le cose che ho, le ho tutte condivise. Mi piace essere serena, leale e diretta

Un’affermazione che, ovviamente, non ha trovato d’accordo Rita Rusic:

Non sei la maestra. Ti piace far la maestra. Non sei né serena, né leale e né diretta.

Il dibattito si conclude con un’Adriana Volpe combattiva, che conquista l’ultima parola:

Sai qual è la differenza? Mentre tu hai sempre avuto il pallino delle nomination e ti sei sempre informata su chi gli altri avessero nominato, io no. Io cammino a testa alta, mi posso guardare allo specchio. Siamo diverse e io sono molto orgogliosa di essere diversa da te.

Un faccia a faccia molto duro, tra due donne dal carattere estremamente forte e dalle opinioni del tutto agli antipodi. La lontananza metterà la parola fine alla loro guerra o continueranno ad accusarsi a vicenda? Alla Volpe, poi, è spettato un compito difficile: mettere al corrente Antonella Elia di ciò che stava accadendo fuori.

Puntata emotivamente pesante e difficile da affrontare, infatti, per la Elia. Il fidanzato Pietro, infatti, è stato fotografato in compagnia di un’altra donna. Alla vista delle foto, Antonella, innervosita, ha capito chi è la donna che appare nelle foto: si tratta dell’ex di Pietro, sorella di Asia Argento.

Non doveva vedere una sua ex. Io sono qui – ha affermato la Elia – e va a vedere una sua ex e si fa pure fotografare? Non doveva farlo.

Come vivrà i prossimi giorni Antonella Elia? Riuscirà a restare serena e a dare fiducia al suo fidanzato o metterà in dubbio la sua relazione?