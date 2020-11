GF Vip, i pronostici di Signorini: Elisabetta Gregoraci non lascerà

editato in: da

Nell’ultima puntata del Grande Fratello Vip i concorrenti hanno ricevuto da Alfonso Signorini una notizia che li ha lasciati senza parole: il programma è stato prolungato e non terminerà nelle prossime settimane, come si aspettavano, ma andrà avanti fino a febbraio. Non tutti, però, hanno avuto una reazione positiva e alcuni abitanti della Casa più spiata di Italia hanno confessato di voler lasciare il gioco.

A rivelare gli stati d’animo dei vip, ci ha pensato proprio il conduttore, che nel talk show social Casa Chi ha fatto i suoi pronostici sulle decisioni che i concorrenti prenderanno nei prossimi giorni. La più determinata ad abbandonare sembrerebbe essere, per il momento, Elisabetta Gregoraci, che pur avendo instaurato importanti legami all’interno della Casa, avverte in maniera prepotente la mancanza del figlio Nathan Falco. Signorini è convinto, però, che l’ex moglie di Briatore cambierà idea:

Elisabetta Gregoraci, certo, è combattuta, ma io credo che resterà. Lei è in bilico soprattutto perché è mamma e vede questa data, l’8 febbraio, lontanissima. E poi c’è di mezzo il Natale.

Chi, invece, è veramente in crisi, è Francesco Oppini, che ha già dichiarato più volte di essere pronto a varcare la porta rossa. Affermazioni che hanno causato anche uno scontro con l’amico Tommaso Zorzi, che vorrebbe che il suo coinquilino rimanesse nella Casa a supportarlo nei prossimi mesi.

Ed è proprio Tommaso, insieme ad Andrea Zelletta e a Stefania Orlando, quello che sembra avere meno dubbi: resterà finché il pubblico non deciderà di eliminarlo. Una buona notizia, per Alfonso Signorini. Zorzi è, infatti, uno dei concorrenti che ha creato più dinamiche all’interno del gioco, suscitando l’attenzione dei telespettatori:

Chi mi sembra molto determinato a restare è Tommaso Zorzi. Bene, la Casa ne ha bisogno, perché è veloce, intelligente e – ha ammesso il presentatore – crea le dinamiche.

Le sorprese, per i concorrenti, non finiscono qui. Per ripopolare la Casa, sono previsti ben dieci nuovi ingressi. Si tratterà di cinque donne e cinque uomini provenienti dai settori più disparati: dal mondo televisivo, dallo sport, dalla musica, dai social, etc.

Cosa decideranno di fare i vip del Grande Fratello? E soprattutto, come reagiranno all’ingresso di nuovi concorrenti? Colpi di scena, quelli pensati da Alfonso Signorini che, non si sono dubbi, scalderanno gli animi della Casa.