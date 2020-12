GF Vip, Maria Teresa Ruta esclusa dai concorrenti: in lacrime dopo la puntata

L’ultima puntata del Grande Fratello Vip andata in onda è stata piena di novità: nuovi concorrenti, anche piuttosto agguerriti, sono entrati nella Casa più spiata d’Italia e nuove amicizie e rivalità sono cominciate a sorgere. E se Tommaso Zorzi ha avuto un forte scontro con Sonia Lorenzin, anche Maria Teresa Ruta ha dovuto affrontare un momento difficile.

Sempre solare e sempre attenta alle esigenze dei suoi coinquilini, la Ruta è assolutamente una dei protagonisti indiscussi di questa edizione del GF Vip. Pur ricevendo spesso complimenti da Alfonso Signorini, dagli opinionisti Pupo e Antonella Elia e dagli altri concorrenti, si è sentita però più volte esclusa dal gruppo. Dopo la puntata è, così, scoppiata a piangere e si è lasciata andare a uno sfogo.

Maria Teresa, in lacrime si è prima confidata con Andrea Zelletta, affermando di aver notato il crearsi di piccoli alleanze. In giardino, ha, poi, ribadito il suo pensiero a Tommaso Zorzi, Giulia Salemi, Rosalinda Cannavò e ai due nuovi arrivati Sonia Lorenzin e Filippo Nardi:

Tutti se ne vanno, si fanno i gruppetti, se ne vanno a fumare e nessuno mi invita mai. Mi avete visto che lavavo i piatti e tutti siete andati. È una constatazione. Siete andati via in tre, mi avete visto che stavo lavando. Sto dicendo che è una cosa che capita normale, non solo voi tre.

Insomma, Maria Teresa Ruta avrebbe sottolineato che, all’interno della Casa, sarebbero nati tanti piccoli gruppi che non solo tenderebbero a escluderla, nonostante la sua voglia di interagire con gli altri, ma che delegherebbero a lei le faccende domestiche:

A consolarla è poi intervenuta l’amica Stefania Orlando, che con lei ha condiviso non solo attimi di divertimento, ma anche preoccupazioni e sofferenze. Le due, così, hanno avuto un vero e proprio chiarimento:

Per me – l’ha tranquillizzata l’Orlando – sei il pilastro di questo mio Grande Fratello. Se non ci fossi stata tu io non ce l’avrei mai fatta, e nessuno prenderà mai il tuo posto.