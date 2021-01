GF Vip, tra Salemi e Pretelli scoppia l’amore: ma la Casa si divide

editato in: da

È scoppiato l’amore all’interno della Casa del Grande Fratello Vip. Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi sono, infatti, sempre più vicini e, spesso e volentieri, si lasciano andare a baci, carezze, lunghi abbracci ed effusioni. Un sentimento che sta facendo sognare tanti telespettatori del programma e che ha anche coinvolto gli altri concorrenti. E se alcuni hanno sostenuto la coppia sin dal primo momento, altri hanno espresso molti dubbi.

Pierpaolo, dopo aver salutato Elisabetta Gregoraci, con la quale ha avuto un flirt senza, però, mai superare la soglia dell’amicizia, ha deciso di lasciarsi andare con Giulia. Ad ammetterlo proprio lui che ha confessato a Samantha De Grenet di essere pronto a vivere fino in fondo quello che prova:

Sarebbe stato più facile evitare. Però io non riesco. […] Voglio stare bene, con lei ho l’opportunità di stare bene, mi lascio andare. Non riesco a frenarmi. Una cosa può essere giusta o può essere sbagliata, però te la vivi.

E se la De Grenet ha assecondato Pierpaolo, molto duro è stato invece il commento di Tommaso Zorzi. Amico di Giulia da tanti anni, l’influencer l’ha messa in guardia dalle conseguenze che questa storia potrebbe avere, proprio come accaduto in passato quando, durante la terza edizione del GF Vip, la Salemi si era innamorata di Francesco Monte:

Se volete fare così mi va benissimo, non c’è niente di male. Però non ti lamentare se gente urla, se arrivano aerei, arriva la mamma di Pierpaolo. […] O non ti metti nella situazione di far sì che la gente abbia delle aspettative su questa coppia, o se fate in modo di che la gente abbia delle aspettative su questa roba non ti far influenzare dalla gente.

Il dibattito ha, poi, coinvolto quasi tutti gli inquilini della Casa, con cui la coppia si è confrontata per chiarire la loro situazione e, soprattutto, per ricevere consigli. Alcuni, come Dayane Mello, hanno dimostrato di non apprezzare le azioni della Salemi e di Pretelli. Altri, invece, come Maria Teresa Ruta e Stefania Orlando li hanno incoraggiati invitandoli, però, a proseguire il gioco mostrando non solo il loro flirt ma anche le loro singole qualità e capacità.

Cosa succederà tra Pierpaolo e Giulia? I due continueranno a viversi senza lasciarsi condizionare dall’opinione altrui o decideranno di allontanarsi per evitare critiche e polemiche? Per ora, il loro rapporto sembrerebbe essere indistruttibile.