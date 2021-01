GF Vip, Giulia: spunta un ipotetico fidanzato. Pretelli in crisi

editato in: da

Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi sono ormai diventati un vera e propria coppia all’interno della Casa del Grande Fratello Vip. I due concorrenti, dopo un primo momento di dubbi e tentennamenti, si sono lasciati andare a tenerezze, sguardi dolci e baci passionali. L’idillio, però, sembrerebbe già essere finito.

Se fino a questo momento, infatti, Pierpaolo sembrava non voler sentir ragioni e vivere il suo sentimento fino in fondo, andando anche contro l’opinione espressa da sua madre, qualcosa è cambiato. A instillare il seme del dubbio nel concorrente, sarebbero state alcune voci provenienti dall’esterno della Casa più spiata d’Italia, che hanno messo in guardia il gieffino: Giulia Salemi sarebbe già fidanzata e lo starebbe solo usando per poter arrivare alla fine del gioco.

L’ipotetico compagno della Salemi, stando a quanto riportato dai fan che urlando hanno informato Pretelli, si chiamerebbe Alessio e sarebbe un calciatore. Una storia che si ripete per Pierpaolo, che nei primi mesi del reality si era avvicinato a Elisabetta Gregoraci, la quale, però, non ha mai voluto superare la soglia dell’amicizia.

Immediata la reazione di Pretelli, che ha subito richiesto spiegazioni alla sua coinquilina. La Salemi ha provato a rassicurarlo, senza però ottenere grandi risultati:

Ti giuro, io non ho idea di chi possa essere Alessio. Pier, io ho fatto il Grande Fratello già una volta, sapendo che esce tutto quanto, secondo te io mi vado a imbarcare in una relazione sapendo che ho qualcuno fuori?

Nonostante la volontà di credere ciecamente a Giulia, dopo le voci Pierpaolo ha iniziato a riflettere su come la loro relazione potrebbe proseguire anche dopo la fine del GF Vip. Il concorrente, così, ha confidato ai suoi coinquilini di avere difficoltà a fidarsi di chi lavora nel mondo dello spettacolo.

I problemi per la nuova coppia non finiscono qui. A non tutti, infatti, piace la loro vicinanza. Il fratello di Pierpaolo, in particolare, pur affermando di essere felice per lui, in un’ intervista concessa a ‘Fanpage’, ha ammesso di preferire Elisabetta Gregoraci alla Salemi:

Per primo ho desiderato e sognato una relazione con Elisabetta. Eravamo più affezionati a lei.

Pierpaolo e Giulia, quindi, stanno vivendo le prime difficoltà della vita di coppia: riusciranno a superare tutti i dubbi che stanno mettendo a rischio il loro rapporto e a far vincere il forte sentimento che li lega?