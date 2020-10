GF Vip, faccia a faccia tra Adua e Massimiliano. E la Gregoraci gela Pierpaolo

editato in: da

Sono saltati gli equilibri tra i concorrenti del Grande Fratello Vip. Tra verità svelate, sentimenti appena nati, amicizie, sodalizi e antipatie, i concorrenti stanno mostrando la loro vera personalità e stanno dando vita a dinamiche interessanti che tengono il pubblico incollato al piccolo schermo. Il compito di rivelarle è tutto di Alfonso Signorini, supportato dagli opinionisti Pupo e Antonella Elia.

Protagonisti, ancora una volta, Adua Del Vesco e Massimiliano Morra. I due sono entrati nella Casa del GF Vip come ex fidanzati, salvo poi rivelare di non essere mai stati veramente insieme. L’attrice, inoltre, si è scontrata con Tommaso Zorzi, che aveva dichiarato di averla incontrata prima dell’inizio del reality e di aver raccolto una sua scottante confessione.

I litigi sono proseguiti per tutta la settimana, almeno fino a quando la Del Vesco non ha ammesso, di nuovo, di non aver saputo gestire la situazione difficile. Le diverse versioni raccontate da Adua e Massimiliano hanno confuso pubblico e inquilini della Casa, lasciando spazio a molti dubbi.

Per questo Signorini li ha voluti mettere alla prova con un faccia e faccia, interrogandoli separatamente sui dettagli della loro finta storia d’amore. L’attore ha, così, dichiarato che, pur non avendo mai avuto una relazione con Adua, sono comunque stati molto vicini e, soprattutto, di averla corteggiata insistentemente. La Del Vesco, invece, ha ammesso di aver avuto il dubbio che il suo collega fosse omosessuale e, per questo, di essersi lasciata andare ad alcune confidenze con Zorzi e altri concorrenti del reality.

Sono continuati, invece, gli scontri con Tommaso. Matilde Brandi, prendendo apertamente le difese di Adua, ha attaccato con molta durezza l’influencer, affermando che i rapporti con lui sono ormai compromessi. Entrambi, tuttavia, si sono detti pronti a trovare un punto di incontro. Ci riusciranno?

Se gli animi dei concorrenti si sono fatti molto accesi, sta calando il gelo tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli. L’ex velino, così, ha voluto direttamente chiedere alla showgirl cosa prova per lui:

Io e te siamo amici speciali – ha risposto la Gregoraci – e non c’è mai stato niente di più. Fuori da questa Casa ci sono delle persone che mi pensano. Non mi piace parlare della mia vita privata, ma sono entrata comunque da single. Però immagino chi possa essere stato a mandarmi gli aerei.

Parole che hanno lasciato senza parole Pretelli, confuso dalle dichiarazioni di Elisabetta, e che lasciano pensare che quest’ultima abbia qualcuno ad aspettarla fuori dalla Casa più spiata d’Italia. I due torneranno ad avvicinarsi o la loro storia è destinata ad interrompersi ancor prima di iniziare?

Insomma, al Grande Fratello Vip stanno entrando in gioco sentimenti e strategie: i concorrenti, infatti, sono più che mai determinati ad arrivare nelle fasi finali del reality. E, proprio per questo, non ci sono dubbi: gli scontri, così come le alleanze, sono ancora solo all’inizio.