GF Vip, Clizia Incorvaia nel cast dopo le accuse a Sarcina e Scamarcio

Clizia Incorvaia potrebbe presto entrare nella casa del Grande Fratello Vip. Dopo l’addio a Francesco Sarcina e le accuse a Riccardo Scamarcio, la star di Instagram sarebbe stata scelta da Alfonso Signorini per fare parte del cast di personaggi che animeranno il bunker di Cinecittà.

A lanciare l’indiscrezione Dagospia, secondo cui Clizia sarebbe in trattativa con la produzione dello show. Negli ultimi mesi si è parlato spesso della separazione fra la modella e il cantante delle Vibrazioni. Un addio che è stato raccontato sui giornali e in tv nel salotto di Live – Non è la D’Urso. La Incorvaia infatti è stata ospite della conduttrice napoletana per difendersi dall’accusa di aver tradito Sarcina baciando Riccardo Scamarcio, il suo migliore amico e testimone di nozze.

L’attore pugliese non ha mai commentato il gossip, ma tramite un amico ha fatto sapere che si trattava solo di illazioni. Clizia ha sempre sostenuto di aver baciato Scamarcio, ma di essersi immediatamente pentita, affermando che l’avrebbe fatto in un momento di debolezza quando il matrimonio con Sarcina era già terminato a causa dei continui tradimenti di lui.

“Riccardo Scamarcio dice che mi sono inventata tutto e e che fra noi non c’è mai stato niente? – aveva detto tempo fa -. Mi fa sorridere questa solidarietà maschile. E mi spiace che, mentre il mio ex marito Francesco Sarcina mi voglia far passare per la protagonista della Lettera Scarlatta, il signor Scamarcio mi voglia far passare per bugiarda. Mai avrei pensato di trovarmi trascinata in chiacchiere di questo tenore. Però, adesso, devo per forza difendermi”.

Per ora Clizia non ha confermato la sua presenza al Grande Fratello Vip, l’unica certezza è che fervono i preparativi della trasmissione slittata al 2020 per lasciare spazio ad Adrian, il programma di Adriano Celentano chiuso in anticipo per un flop.

Chi saranno i concorrenti che entreranno nella casa? I nomi che circolano sono molti, fra questi quelli di Antonella Elia, che presto convolerà a nozze, Zoe Cristofoli, ex di Fabrizio Corona, e Ginevra Lambruschi, ex di Niccolò Bettarini, ma anche Adriana Volpe e Matilde Brandi.