GF Vip, Clizia esplode: furiosa lite con Denver. Si arrabbia anche Zequila

Al Grande Fratello Vip le nomination sono sempre fonte di nervosismo. Dopo l’ultima puntata, sono molte le questioni rimaste in sospeso tra i concorrenti, ma una, in particolare, sembra aver destabilizzato Clizia Incorvaia, che si è scagliata con forza contro Andrea Denver.

Clizia Incorvaia, insieme ad Andrea Montovoli, Antonella Elia e Paola Di Benedetto, è tra i concorrenti nominati di questa settimana. A fare il suo nome, in sede di nomination, Aristide Malnati ed Andrea Denver. L’influencer, però, non ha preso bene la decisione di quest’ultimo e ne è seguita una forte discussione.

Andrea Denver, subito dopo averla nominata, si è scusato con Clizia Incorvaia, affermando di non sapere e di non immaginare che anche Aristide avrebbe fatto il suo nome. La gieffina, però, si è sentita tradita dal coinquilino, con il quale aveva instaurato un rapporto d’amicizia e non ha accettato le sue scuse. Al contrario, invece, si è innervosita e ha accusato il concorrente di essere poco sincero.

Gli scontri sono iniziati già dopo pochi minuti dalla chiusura delle nomination, ma è nella giornata seguente che si sono fatti estremamente accesi. Clizia, dopo aver passato la notte in lacrime, si è scagliata contro Andrea Denver, lasciandosi andare ad accuse pesanti che non sono sfuggite al pubblico, che ora chiede provvedimenti:

Tu sei un Buscetta, pentito. Tu sei un pentito, tu sei un Buscetta. E io non parlo con i pentiti. Tu sei un pentito e io non parlo con i pentiti.

Parole forti, che fanno riferimento ad argomenti molto più seri rispetto ad un gioco televisivo. Alle accuse della Incorvaia, Denver è scoppiato in lacrime e ha preferito non continuare la discussione.

La nomination di Andrea Denver, inoltre, hanno fatto arrabbiare anche un altro concorrente: Antonio Zequila che, durante la discussione con la Incorvaia, è intervenuto per dar man forte alla coinquilina ed infierire sul gieffino. Zequila, infatti, desiderava che Denver nominasse Paola Di Benedetto, con la quale l’attore ha avuto un forte scontro durante l’ultima puntata.

Le tensioni nella casa del Grande Fratello Vip, quindi, non si sono placate neanche dopo la pace tra Patrick e Antonella Elia. Tutt’altro, il nervosismo continua a crescere giorno dopo giorno, provocando nuove liti e discussioni e portando i concorrenti a scambiarsi accuse e parole forti e a dividersi in gruppi sempre più piccoli. Alfonso Signorini riterrà opportuno prendere provvedimenti in merito evento?