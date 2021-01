GF Vip, Elia-De Grenet: è scontro. Pretelli messo in guardia dalla madre

Nuova puntata scoppiettante e piena di colpi di scena per il Grande Fratello Vip. Nonostante le feste natalizie trascorse insieme, non sono mancati scontri e discussioni tra i concorrenti del reality. All’interno della Casa più spiata d’Italia, però, è nato anche l’amore: Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono sempre più vicini, facendo sognare tanti fan e provocando anche qualche polemica.

Occhi puntati sull’inaspettato faccia a faccia tra Antonella Elia e alcuni concorrenti. L’opinionista ha richiesto ad Alfonso Signorini di poter entrare nella Casa dopo aver ascoltato parole poco gradevoli da parte di Samantha De Grenet e dopo essersi già scontrata con lei a distanza.

La Elia, infatti, ha affermato di mal tollerare il carattere di Samantha, da lei ritenuta estremamente presuntuosa. Piccata la risposta della De Grenet, che non si è lasciata intimorire dalle parole dell’opinionista ha ribattuto con forza:

Non è questione di avere diritto o non diritto. Tu hai attaccato me per partito preso, perché tu hai detto che sono entrata nella Casa a gamba tesa.