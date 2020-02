GF Vip, Antonella Elia contro tutti. Pago e Serena attaccano Fernanda

editato in: da

Grande Fratello Vip è ormai entrato nel vivo. Tra alcuni concorrenti sono nate forti amicizie e tra altri sono sorte tensioni. Sono molti, quindi, i temi che Alfonso Signorini, con il sostegno di Wanda Nara e Pupo, ha dovuto affrontare.

Ad attirare l’attenzione del pubblico è stata soprattutto la lite tra Patrick e Antonella Elia. Tra i due sembrava essersi instaurata un’amicizia, ma qualcosa, durante la settimana, ha minato la loro serenità. Lo scontro è iniziato con una discussione su chi avrebbe dovuto lavare i piatti, per poi degenerare e sfociare in accuse e forti insulti.

Antonella Elia ha, infatti, accusato Patrick di averla spintonata violentemente. Un’accusa che, poi, si è rivelata infondata. Patrick, così, ha espresso il suo punto di vista sul comportamento della coinquilina:

Sei furba, machiavellica e diabolica. Io sono una persona positiva, lei è profondamente negativa. Ho capito che non è un’amica ma una giocatrice molto furba.

Diversa, invece, l’opinione di Antonella:

Mi ha trattato male, mi ha dato uno spintone. Mezz’ora prima si faceva fare i massaggi e mi faceva mille moine. Non mi è mai piaciuto. Fa il clown, ma dietro c’è qualcos’altro.

Tuttavia, Alfonso Signorini ci ha tenuto a ribadire che non c’è stato nessun caso di violenza anche se i toni si sono alzati da entrambe le parti:

Io ribadisco, Antonella hai esagerato nei toni. Hai addirittura parlato di bullismo. Noi siamo molto attenti su questo.

La Elia, poi, ha discusso anche con Adriana Volpe, colpevole di non essersi schierata dalla sua parte, con Licia Nunez, che ha perso fiducia in Antonella a causa dei suoi numerosi cambi di opinione, con Fernanda Lessa e con Andrea Montovoli. Scontro anche con Alfonso Signorini. Antonella Elia, visibilmente agitata, ha accusato il presentatore:

Sacrificate le persone per fare ascolti, mi state usando per fare ascolti.

Signorini, però, comprendendo il momento, ha abbassato i toni, e ha cercato di tranquillizzare la Elia:

Antonella sei tu che ti comporti così, non hai un copione. Ti prego, sei una persona intelligente, i guai sono altri nella vita. Sei forte, non sei una donna debole.

Ma le tensioni non sono finite. Pago e Serena, in settimana, hanno espresso antipatia nei confronti di Fernanda Lessa. Il cantante ha così spiegato il suo malessere nei confronti della coinquilina:

Fernanda si è intromessa nella storia mia e di Serena. Viene e mi chiede scusa, poi sputa solo veleno su noi e sul nostro rapporto. Dice che Serena non deve stare qui e che sono più forte senza di lei.

Forti, poi, le parole espresse da Serena in confessionale:

È il jolly degli uomini a cui manca una donna.

Per questo motivo, il marito di Fernanda, Luca, ha chiesto di poter parlare con Pago per difendere la moglie. Il cantante, però, ha chiarito che non ha mai avuto intenzione di esprimersi in modo violento nei confronti della Lessa. Il pubblico, però, sembra non aver apprezzato gli atteggiamenti di Serena, eliminata al televoto.

Nonostante la volontà di Alfonso Signorini di calmare gli animi, all’interno della casa del Grande Fratello Vip è rimasta tangibile la tensione. Come affronteranno i concorrenti le prossime settimane?