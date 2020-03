GF Vip, la Elia di nuovo contro la Marini. E se la prende anche con Signorini

editato in: da

Il Grande Fratello Vip è quasi arrivato nella sua fase finale. La data per l’ultima puntata, infatti, è stata fissata: si terrà l’8 aprile. La competizione, quindi, si fa sempre più serrata e piena di tensioni. Non mancano, inoltre, forti emozioni e grandi divertimenti.

La puntata è iniziata nel segno della commozione. I concorrenti hanno potuto parlare di nuovo con i propri cari attraverso un collegamento telefonico. Sono 70 i giorni passati dal primo ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip. Un periodo in cui la mancanza per gli affetti all’esterno è cresciuta giorno dopo giorno e in cui si sono creati forti legami ma anche qualche inimicizia.

Gli scontri, però, non hanno tardato ad arrivare. Sotto i riflettori le forti discussioni tra Antonella Elia e Licia Nunez, che ormai vanno avanti da settimane. Se le due inizialmente erano molto amiche, i loro rapporti sono del tutto degenerati. Tra accuse reciproche ed offese, la loro amicizia sembra ormai irrecuperabile.

Mi dispiace perché fino a qualche giorno – ha affermato la Nunez – prima lei mi aveva detto che mi voleva bene, ma devo pensare che erano solo falsità.

Immediata la risposta di Antonella Elia, che ha espresso il suo punto di vista:

Io mi sono sentita tradita, presa in giro. Ho sentito che Licia ha scelto altre persone per interesse. Penso che Licia abbia una tattica ben precisa per entrare nell’intimità delle persone e per riuscire a conquistarle. Mi sono sentita abbandonata. Tutto il percorso di Licia qui dentro mi è sembrato studiato a tavolino.

Un’ipotesi, quella della Elia, in cui crede anche Paola Di Benedetto. Licia, invece, ci ha tenuto a difendersi, affermando che i racconti sulla sua vita sono iniziati spontaneamente e casualmente in seguito a conversazioni con alcuni coinquilini. Ha, poi, affermato:

Sono entrata in questa casa come una ragazza semplice e ho conservato la mia semplicità. Non c’è nient’altro da dire.

Per Antonella Elia, però, gli scontri non sono terminati. Non c’è tregua neanche con Valeria Marini. Le due continuano a scambiarsi provocazioni, insulti e offese, senza mostrare la minima volontà di trovare un modo per convivere pacificamente. Scatta anche un simpatico battibecco con Alfonso Signorini, che si è complimentato con l’ex star de Il Bagaglino:

Valeria, senza di te il Grande Fratello non sarebbe lo stesso.

Una gaffe questa notata e sottolineata anche da Pupo, che ha fatto notare al conduttore che non è stato del tutto carino nei confronti degli altri concorrenti. La Elia, per questo motivo, ormai scatenata se l’è presa anche con il presentatore:

Quando esco, Alfonso, facciamo i conti.

Insomma, la Elia, con il suo carattere scoppiettante e fumantino, non ha risparmiato neanche Alfonso Signorini. La nomination, infatti, non l’ha intimorita e, senza peli sulla lingua, si è scontrata, di nuovo, con gran parte dei suoi compagni, compresa l’eliminata Rita Rusic (in diretta dallo studio). Il pubblico, però, alla fine le ha dato ragione: a lasciare la Casa è stato Fabio Testi.