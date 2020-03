GF Vip, Antonella Elia al centro della polemica. Interviene anche la D’Urso

editato in: da

All’interno della Casa del Grande Fratello Vip si stanno vivendo giorni di forti tensioni. Mentre tutti i concorrenti provano a convivere in pace e a trovare modi per far passare il tempo, Antonella Elia e Valeria Marini continuano a litigare e a provocarsi a vicenda. Ed è proprio durante uno scontro tra le due che è stata pronunciata una frase che ha creato scalpore, tanto da attirare l’attenzione di Barbara D’urso.

Tra Antonella Elia e Valeria Marini la tensione è alle stelle. Basta poco, anche un semplice sguardo, per accendere la scintilla e far scoppiare un forte litigio. Spesso, inoltre, volano parole pesanti e forti insulti che, all’esterno della Casa, non passano inosservati. Questa volta è stata la Elia a sorpassare il limite, toccando un argomento delicato:

Cretina. Ma è la menopausa che ti rende così? – ha urlato alla Marini – Secondo me è la menopausa che ti rende così. Tu ce l’hai il ciclo? Secondo me non ce l’hai il ciclo, da dieci anni. A sessant’anni non si ha il ciclo.

Parole indelicate che possono colpire molte delle spettatrici e che non sono piaciute a molte. Anche Barbara D’Urso, durante una puntata di Pomeriggio Cinque, ha espresso la sua opinione:

Sono scioccata da queste frasi sulla menopausa. Questo è un ghettizzare le donne che sono in menopausa. Si può andare in menopausa a 30, 40, 50 o 60 anni. Con questa cosa Antonella mi ha proprio deluso. In menopausa ci andiamo tutte prima o poi. Qui si manca proprio di sensibilità. Esistono donne che sono costrette ad andare in menopausa per problemi.

La D’Urso, insomma, ha voluto criticare con fermezza le parole che Antonella Elia si è lasciata sfuggire durante la lite. La showgirl, inoltre, sta riscontrando anche altri problemi all’interno della Casa. Non solo la Marini, ma anche Fernanda Lessa, Patrick Ray Pugliese, Teresanna Pugliese e Licia Nunez hanno avuto piccole e grandi discussioni con la showgirl.

A stupire maggiormente, l’allontanamento con Licia Nunez che, fin dall’inizio, aveva dimostrato amicizia e solidarietà ad Antonella Elia. La showgirl riuscirà a trovare un equilibrio con gli altri coinquilini? E Alfonso Signorini pretenderà le sue scuse per le frasi espresse nei confronti di Valeria Marini?