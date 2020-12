GF Vip, Zelletta crolla dopo il confronto con Natalia

editato in: da

Sono giorni molto delicati per Andrea Zelletta. All’interno della Casa del Grande Fratello Vip, infatti, ha ricevuto uno strano regalo di Natale da parte della fidanzata Natalia Paragoni che ha generato, in lui, molta confusione.

Una boccetta di profumo, un elastico, e un biglietto dalle gelide parole hanno, infatti, fatto nascere il dubbio tra il pubblico e tra i concorrenti del GF Vip sulla solidità della coppia formata da Andrea e Natalia. Alfonso Signorini, così, ha concesso all’ex corteggiatrice di Uomini & Donne di fare il suo ingresso nella casa per chiarire le sue intenzioni e permetterle di esprimere che prova per il suo compagno.

La Paragoni, così, ha dichiarato di essere profondamente innamorata e ha ammesso di aver inviato un messaggio fraintendibile. Ma per la coppia i problemi non sono finiti. Dayane Mello ha, infatti, affermato di aver saputo, attraverso conoscenze in comune, che la ragazza avrebbe tradito Andrea durante una vacanza a Capri.

Messo a conoscenza del pettegolezzo, e di fronte alla sua compagna, Zelletta ha in un primo momento reagito con molta calma, dicendo di avere completamente fiducia nella sua storia d’amore e di essere al corrente della vacanza della sua fidanzata. Nel giorno dopo la diretta della puntata del reality, però, il gieffino è crollato e, in lacrime, ha ammesso di essere ferito da quanto è stato affermato da Dayane.

Io non sapevo del chiacchiericcio – ha confidato a Samantha De Grenet -. Io non posso tollerare il fatto che si sia parlato con facilità di una cosa così.

Zelletta, quindi, dopo aver ripensato a quanto accaduto in diretta, ha iniziato ad avere dei dubbi e, pur difendendo la sua ragazza, vorrebbe avere la possibilità di farle delle domande:

Adesso vorrei sapere di più, da chi arrivano queste robe. Chi ha messo in giro queste voci? Perché? […] Io so tutto in merito alla vacanza, con chi era, con chi non era, quello che ha fatto. Mi verrebbe spontaneo fare delle domande a lei.

A consolare Andrea, alcuni dei suoi coinquilini, tra cui la De Grenet, Pierpaolo Pretelli, Mario Ermito e Andrea Zenga, che, invece, hanno creduto alle parole di Natalia. Alfonso Signorini concederà a Zelletta e alla Paragoni un’altra possibilità per chiarirsi?