GF Vip: Zelletta ammette l’errore, ma Signorini è irremovibile. Pretelli si dichiara alla Gregoraci

Provvedimenti disciplinari, colpi di scena e nuovi ingressi sono i principali ingredienti proposti da Alfonso Signorini in questa puntata del Grande Fratello Vip. Il televoto è infatti stato annullato per permettere al presentatore di rimproverare uno dei concorrenti che ha violato il regolamento del reality show.

A essere richiamato, come anticipato proprio da Signorini nei giorni scorsi, Andrea Zelletta. Lui, come Paolo Brosio, ha svelato ai suoi coinquilini notizie che provenivano dall’esterno della Casa più spiata d’Italia. L’ex tronista, infatti, a causa di problemi personali, ha dovuto lasciare il gioco per alcune ore e, al suo rientro, si è lasciato sfuggire dettagli suoi nuovi ingressi e sul prolungamento del programma.

Se, per lo stesso motivo, Paolo Brosio era stato messo in nomination d’ufficio, il comportamento di Zelletta era passato inosservato. Una volta scoperto, però, Signorini ha dimostrato di saper tornare sui suoi passi. Ha, pertanto, chiesto agli autori di formulare anche per lui un provvedimento.

Andrea Zelletta ha così dovuto dare una spiegazione alle sue azioni, dichiarando di essere stato isolato nei giorni in cui è stato fuori dalla Casa, ma di essere riuscito comunque a carpire qualche informazione, che ha poi raccontato ai suoi coinquilini:

Dove ero avevo una finestrella e sono stato molto curioso di quello che si diceva in giro. Siccome io so che tutte le persone del team sono incredibili, non ho mai cercato di metterle in difficoltà perché potevo mettere a rischio un lavoro. Stando lì, però, le persone chiacchieravano, passeggiavano, e alcune cose le ho origliate. Ho sentito alcune news.

Dopo aver ammesso quanto veramente accaduto, ha fatto le sue scuse ad Alfonso Signorini e a tutto il team del Grande Fratello Vip:

So di aver fatto un errore. È stato un mio errore. Me ne sono reso conto. Chiedo scusa.

La punizione, però, è stata per lui inevitabile: e così, è stato aperto un nuovo televoto tra Andrea Zelletta, Paolo Brosio, Francesco Oppini, Maria Teresa Ruta e Stefania Orlando.

Spazio anche ai sentimenti. Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli sembrano, ormai, essere sempre più lontani. Dopo una settimana complessa, fatta di discussioni e chiarimenti continui, Signorini ha di nuovo messo i due uno di fronte all’altro per capire cosa provano veramente.

Se Elisabetta è stata sempre molto chiara e ha dichiarato di non poter andare oltre un’amicizia, Pierpaolo ha ammesso di desiderare da lei qualcosa di più, con parole che suonano come una sorta di dichiarazione:

Innamorato è una parola forte, però sono infatuato, coinvolto, provo una forte attrazione.

La Gregoraci, però, sembra essere determinata a far rimanere sul piano dell’amicizia il rapporto con Pretelli. L’ex velino riuscirà a sciogliere il cuore della showgirl?