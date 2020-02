GF Vip, trionfa l’amore tra Pago e Serena. Sorpresa amara per la Volpe

editato in: da

Grandi passioni e grandi tensioni sono gli ingredienti principali della puntata di San Valentino del Grande Fratello Vip. L’amore, infatti, è ormai entrato nella casa più spiata d’Italia. Del tutto inaspettato quello tra Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro e ritrovato, seppur ancora in crisi, quello tra Pago e Serena Enardu.

Non sono mancate, però, le tensioni. Sono soprattutto Pago e Serena Enardu a vivere dei momenti complessi. Mentre provano a riavvicinarsi e a salvare il loro amore, il passato torna sempre a dare dei problemi. Alfonso Signorini, infatti, è stato ospitato da Maria De Filippi a Uomini e Donne, dove si è confrontato con Alessandro, l’ex tentatore della gieffina a Temptation Island Vip.

Le parole di Alessandro non sono state semplici da ascoltare per Pago. Se Serena ha dichiarato che non c’è mai stato nulla con l’ex tentatore, quest’ultimo ha lasciato intendere l’esatto contrario. Parlando di quello che è successo, Alessandro ha affermato:

Con Serena si è creata una bellissima sintonia grazie anche al contesto. Stando insieme 24 ore su 24 ci può stare un avvicinamento forte. E c’è stato con lei. Mi guardava in un modo particolare, mi parlava in un modo particolare, chiedeva di me alle altre. La mia intenzione di conoscerci c’era. Mi faceva stare bene, stavo bene insieme a lei

Poi, l’ex tentatore, ha parlato dello scambio di like su Instagram tra lui e Serena:

Se lei mi ha messo un like, posso dire che non l’ha fatto con un secondo fine. Non la sento da tempo, l’ultima volta mi ha fatto gli auguri di Natale e di Capodanno. Io non l’ho più cercata, per me è una cosa chiusa. Il gesto nei confronti di Pago non è carino.

Ma ciò che ha acceso dubbi su quanto veramente accaduto sono state le parole di Tina Cipollari, che ha affermato che Alessandro e Serena si siano visti anche dopo Temptation Island Vip:

Io sono andato una volta solo da lei – ha detto Alessandro – perché volevo capire. Ci siamo visti. C’è stato qualcosa, ma la vita va avanti. Dovete chiedere a lei.

Serena ha confermato di aver incontrato Alessandro, ma ha preferito non specificare quanto accaduto tra loro. Pago, pur ammettendo la difficoltà a ripercorrere quanto accaduto, ha protetto e difeso, ancora una volta, la sua relazione. I due, finalmente, sembrano aver trovato un punto d’incontro. Che i problemi si stiano risolvendo definitamente?

Se per Pago e Serena l’amore ha trionfato, Adriana Volpe ha dovuto affrontare un’amara sorpresa. Dopo gli scontri con Licia Nunez, una nuova e più grande preoccupazione è all’orizzonte. Il marito della presentatrice, infatti, è stato fotografato in compagnia di un’altra donna. Dopo settimane di separazione, la gieffina, probabilmente, non si aspettava di rivedere il marito in questa situazione.

Si tratta solo di un malinteso o è un vero e proprio tradimento? Nessuno dei due: dopo aver visto la complicità, del tutto innocente, che la Volpe ha con Andrea Denver e Antonio Zequila, il marito ha deciso di farle uno scherzo. Complice inconsapevole Antonella Elia, che ha appreso la (finta) brutta notizia prima degli altri concorrenti.