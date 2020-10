GF Vip, Signorini riprende Elisabetta Gregoraci: “Pierpaolo merita una risposta sincera”

editato in: da

Le settimane di convivenza forzata nella Casa del Grande Fratello Vip iniziano a farsi sentire, e come è facile capire tra i concorrenti i battibecchi sono all’ordine del giorno. Di recente, il pubblico è rimasto particolarmente colpito dallo scontro tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli, e nell’ultima puntata hanno avuto un nuovo confronto chiarificatore.

La prima parte dell’appuntamento con il GF Vip ha visto come protagonista ancora una volta Matilde Brandi, che pure è già stata eliminata dopo l’ultima nomination. Il suo videomessaggio rivolto ai suoi ex coinquilini ha portato grande scompiglio e ha rischiato di rompere la bellissima amicizia nata tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini. Dopo aver cercato di riportare la pace tra i concorrenti, Alfonso Signorini ha affrontato una questione che sta incontrando l’interesse dei telespettatori.

La Gregoraci, nel corso della settimana, ha avuto un brutto litigio con Pierpaolo Pretelli, il quale è anche scoppiato in un pianto liberatorio per sfogare la sua delusione. Ora che Elisabetta rischia di uscire dalla Casa, Signorini ha voluto fare chiarezza tra i sentimenti dei due concorrenti. Se la conduttrice calabrese ha più volte specificato che la loro è solo un’amicizia speciale, Pierpaolo ha mostrato sin dall’inizio di avere un affetto più profondo nei suoi confronti.

Spedito nella mistery, Pretelli si è commosso ascoltando dalla viva voce della Gregoraci una toccante lettera che lei stessa gli ha scritto, temendo di non avere più tempo da trascorrere con lui, visto che è finita in nomination. Poi Alfonso li ha invitati a chiarire la loro situazione, in una stanza illuminata da mille lucine e addobbata con tanti palloncini a forma di cuore. Pierpaolo, ormai convinto che Elisabetta abbia qualcuno ad attenderla fuori dalla Casa, ha cercato di capire quale sia la verità. E non avendo mai ottenuto risposta, l’intervento di Alfonso è stato fondamentale.

Il conduttore ha “ripreso” la Gregoraci, invitandola ad essere sincera con Pretelli, riuscendo finalmente a strapparle una confessione sorprendente: “Non so se fuori c’è qualcuno che mi aspetta, ma da quando sono qua dentro mi capita di pensare ad una persona”. L’ammissione ha lasciato tutti senza parole, e per Pierpaolo sembrava essersi chiusa ogni porta. Tuttavia, Elisabetta ha voluto lasciargli uno spiraglio di speranza: “Non sappiamo se tra noi potrà esserci una storia fuori, il 5 dicembre faremo una cena insieme”.