GF Vip, Alfonso Signorini entra nella Casa per rassicurare i concorrenti

Una settimana particolarmente complicata, quella appena trascorsa, per i concorrenti del Grande Fratello Vip. Alfonso Signorini, infatti, ha annunciato che il programma è stato prolungato e proseguirà fino all’8 febbraio. Una notizia che ha fortemente destabilizzato e rattristato i vip. Per questo motivo, il conduttore è entrato inaspettatamente nella Casa più spiata d’Italia.

Una bellissima sorpresa, che ha riportato il sorriso sul volto dei concorrenti del GF Vip. Alfonso, dal Cucurio, ha parlato con loro, esaltando le caratteristiche e i punti di forza di ognuno e mettendoli al corrente del grande successo che sta avendo lo show e del profondo affetto che il pubblico sta dimostrando nei loro confronti sui social network.

Lo scopo di Alfonso Signorini, però, era probabilmente anche un altro: quello di rassicurarli e di dargli la carica per trovare la forza di rimanere ancora all’interno del gioco. Molti concorrenti, tra cui Elisabetta Gregoraci, Francesco Oppini e Enock Barwuah, stanno infatti valutando la possibilità di abbandonare il GF Vip.

Elisabetta, in particolare, ha affermato di avvertire la mancanza del figlio Nathan Falco, avuto con l’ex marito Flavio Briatore. La showgirl, inoltre, non riesce ad immaginare di poter trascorrere le feste natalizie lontana dalla sua famiglia.

Vogliono tutti che tu rimanga – l’ha incoraggiata Alfonso -, da tuo figlio a Flavio.

Se fino a poco fa sembrava fortemente determinata a varcare la soglia della porta rossa, le parole di Signorini le avranno fatto cambiare idea?

Molto toccato dalla notizia del prolungamento anche Francesco Oppini, che fin da subito ha affermato di voler tornare alla sua vita e, soprattutto, di voler riabbracciare la sua fidanzata. Parole, le sue, che gli hanno causato anche un nuovo scontro con Tommaso Zorzi, fortemente dispiaciuto dall’idea di dover proseguire il suo percorso senza l’amico.

Alfonso, dopo aver espresso il suo pensiero su ogni concorrente, ha brindato con loro, lasciandosi cogliere anche da un velo di emozione. Ha, infine, dato qualche anticipazione su quanto accadrà prossimamente: entreranno nuovi concorrenti e ci sarà un cambiamento per quanto riguarda la messa in onda delle puntate. “Non è detto che saranno per forza il venerdì sera”, ha infatti affermato.

Un bel gesto, quindi, quello di Alfonso Signorini. Il conduttore sarà riuscito a risollevare il morale dei concorrenti e a convincerli a restare nella Casa?