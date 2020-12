GF Vip, Alba Parietti difende Francesco Oppini e Tommaso Zorzi su Instagram

editato in: da

Tante le emozioni vissute all’interno della Casa del Grande Fratello Vip. Tra i numerosi scontri e le incomprensioni, sono nate anche profonde amicizie e rapporti speciali, come quello tra Tommaso Zorzi e il figlio di Alba Parietti, Francesco Oppini.

Dopo l’addio di Francesco, avvenuto nella puntata precedente per sua volontà, Tommaso ha però capito che quello che prova per lui è più di una semplice amicizia. Sollecitato da Cristiano Malgioglio, infatti, ha confessato di essersi innamorato e di temere di poter mettere, con i suoi sentimenti, in difficoltà l’amico. Oppini, infatti, è felicemente fidanzato con Cristina Tomasini.

Un timore placato dallo stesso Oppini che nell’ultima puntata del GF Vip è entrato di nuovo nella Casa per incontrare Zorzi e rassicurarlo. La loro amicizia, ha affermato con dolcezza Oppini, non verrà scalfita dalle confessioni di Tommaso e, una volta che quest’ultimo uscirà dalla Casa, affronteranno insieme la questione trovando un punto di equilibrio.

Ad approvare il loro legame anche Cristina, che non sarebbe affatto gelosa di Zorzi, ma, anzi, ne apprezzerebbe la sensibilità e l’intelligenza, e insieme a lei Alba Parietti. Proprio quest’ultima, che è stata più volte attaccata e ritenuta la responsabile dell’abbandono di Francesco al GF Vip e, di conseguenza, della separazione tra i due amici. Un’ipotesi smentita dallo stesso Oppini, che ha dichiarato di essere sempre stato lasciato libero dalla madre di fare le sue scelte.

La Parietti, comunque, dopo la puntata è tornata a parlare del rapporto tra il figlio e Tommaso attraverso dei post sul suo profilo Instagram, dando loro il merito di essere stati un bellissimo esempio contro i pregiudizi e l’omofobia e difendendoli da chi, invece, non crede nella sincerità del loro legame:

Se la grande amicizia tra Tommaso e Francesco ha abbattuto qualche muro di stupidità, mi fa piacere, ma la bellezza sta negli occhi di chi guarda le cose per come sono. Un amore un sentimento è sempre degno di grande tatto e rispetto perché́ si tratta di persone.

Alba, poi, voluto dedicare un post anche a Cristina Tomasini, rimasta, in questi mesi, sempre lontana dalla luce dei riflettori. La showgirl ha sottolineando quanto la fidanzata di suo figlio sia stata rispettosa dei sentimenti altrui e di come, senza apparire, abbia atteso di poter riabbracciare il suo amore.

Insomma, le paure di Tommaso, che temeva le reazioni non solo di Francesco, ma anche della sua fidanzata e di Alba Parietti, si sono rivelate infondate. Grazie alla sua partecipazione al GF Vip è riuscito a trovare un grande amico e persone che hanno dimostrato, nei suoi confronti, grande stima e comprensione. Quando riusciremo a vedere Oppini e Zorzi scherzare di nuovo insieme?