GF Vip 5, scontro di fuoco tra la Ruta e la Brandi. Romantica sorpresa per la Orlando

Si sono ormai accesi gli animi all’interno della Casa del Grande Fratello Vip 5. Dopo un inizio in cui tutti sembravano andar d’accordo, infatti, molte sono state le liti e le accuse tra i concorrenti, che si sono divisi, almeno apparentemente, in due gruppi opposti. Ad Alfonso Signorini l’arduo compito di farli confrontare e di far venire alla luce verità nascoste.

La puntata è iniziata con un rimprovero del presentatore a Myriam Catania, desiderosa di abbandonare il gioco quanto prima. L’attrice, infatti, ha confessato di non riuscire più a stare lontana dalla sua famiglia e, soprattutto, da suo figlio.

Io vorrei – ha affermato Signorini – che tu ti prendessi la responsabilità di decidere veramente che cosa vuoi fare. Solo tu sai se hai la forza e la voglia di proseguire la tua avventura. Hai parlato con il tuo compagno, ti abbiamo fatto parlare con tuo figlio, la tua famiglia ti sostiene. Per onestà è arrivato il momento di decidere cosa fare.

Molto dura con lei, anche Antonella Elia, che ha accusato l’attrice di essere molto capricciosa e poco matura. Tuttavia, la Catania, ex moglie di Luca Argentero, ha deciso di continuare a partecipare al reality. A bloccare il suo percorso ci ha pensato, però, proprio il pubblico, eliminandola attraverso il televoto.

Sotto la luce dei riflettori anche Maria Teresa Ruta e Matilde Brandi. Le due, infatti, si sono più volte scontrate, dimostrando una reciproca insofferenza l’una verso l’altra. Nonostante i continui confronti, non sono riuscite a trovare un punto di incontro.

Siamo profondamente diverse – ha dichiarato la Ruta -. Siamo diverse nell’essere mamma, ho fatto delle scelte che Matilde non avrebbe fatto. Affrontiamo il dolore diversamente. Abbiamo vissuto lo stesso dolore e lo abbiamo affrontato in modo molto diverso.

Parole a cui ha immediatamente risposto anche la Brandi, prima di rifiutare una stretta di mano della sua nemica:

Io sottoscrivo quello che ha detto. Siamo diverse nell’essere mamma e nel modo di rapportarci qui nella Casa. Io vorrei che lei fosse un esempio.

Non solo scontri, ma anche grandi emozioni. Stefania Orlando ha ammesso di aver scelto di non diventare madre e di essere preoccupata per le mancanze che questa sua scelta potrebbe causa a suo marito. A rassicurarla, proprio un messaggio del suo Simone:

Saremmo stati ottimi genitori, magari lo saremo nella prossima vita. In questa vita siamo comunque una splendida famiglia.

Stefania e Simone si sono, poi, potuti vedere e, seppur a distanza, si sono scambiati romantiche promesse e rassicurazioni. Un dolcissimo incontro che ha commosso non solo la Orlando, ma anche gli altri inquilini della Casa.

Quasi tutti i concorrenti del GF Vip 5 si sono, così, dovuti esporre. Gli equilibri sono ormai stati completamente sovvertiti per lasciare spazio a nuove interessanti dinamiche. Quali amicizie e antipatie si creeranno?