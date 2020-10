GF VIP: scontro tra Adua, Zorzi e Massimiliano. Gregoraci e Briatore fanno pace

editato in: da

Il Grande Fratello Vip 5 è decisamente entrato nel vivo: scontri di fuoco, rivelazioni scottanti, romantici flirt ed antipatie apparentemente insanabili stanno animando la Casa. Tanti, quindi, i punti da affrontare per Alfonso Signorini e i due opinionisti Pupo e Antonella Elia.

Continua ad attirare l’attenzione Adua Del Vesco. Nella scorsa puntata ha involontariamente rivelato la presunta omosessualità di Massimiliano Morra, suo ex fidanzato. Parole, le sue, che hanno sollevato un gran polverone e l’indignazione di Tommaso Zorzi, che ha dichiarato che la concorrente ha riportato anche a lui gli stessi pettegolezzi ben prima dell’inizio del reality.

Confidandosi in confessionale, la Del Vesco ha ammesso di aver detto, nel corso della sua carriera, molte bugie. Ma l’attrice ha anche dichiarato di essere pronta a dire, finalmente, tutta la sua verità. La stessa, così, ha voluto innanzitutto smentire quanto riportato da Tommaso, con il quale si è aspramente scontrata durante la diretta.

L’attrice, poi, ha anche dichiarato che la storia che aveva detto di aver avuto con Massimiliano Morra, proprio come quella con Gabriel Garko, era finta:

Ho vissuto tante favole, tutte di cartone, e ho indossato tante maschere. Sono stata usata. Molto usata. Massimiliano è stato la persona che più mi ha usato. E adesso voglio dire che la storia mia e di Massimiliano è stata tutta una favola.

Le parole di Adua hanno infastidito molto Morra, che proprio poco prima della confessione della Del Vesco aveva già confidato quanto detto dalla sua collega. Tuttavia è rimasto molto deluso dalle accuse ricevute:

Non c’è mai stata nessuna storia d’amore tra me e lei. Ma io non ho mai usato Adua Del Vesco, lei ha fatto parte della mia vita come persona.

Rivelazioni inattese, che hanno stupito non solo il pubblico, ma anche gli stessi coinquilini di Adua e Massimiliano. Nonostante le incomprensioni, poi, in un momento di pausa dalla diretta, si sono abbracciati sancendo una tregua. Questa volta sarà definitiva?

Protagonista, ancora una volta, anche Elisabetta Gregoraci. La showgirl, fin dal suo ingresso, si è trovata in perfetta sintonia con Pierpaolo Pretelli. Il suo passato, però, continua ad avere una grande importanza. Dopo averla attaccata, infatti, Flavio Briatore ha deciso di scrivere alla sua ex moglie una lettera in cui le ha fatto sapere il suo punto di vista.

Insieme abbiamo realizzato un sogno di figlio, il nostro Nathan Falco, che da un lato è sereno e ti saluta, dall’altro, lo sai bene, ti guarda da casa. Insieme dobbiamo proteggerlo e al tempo stesso coltivare il bene per la nostra famiglia che non può e non dev’essere spezzato dalla tv o dal tuo lavoro.

Parole che hanno rassicurato la Gregoraci e che le hanno fatto passare il rancore che aveva provato nei confronti dell’ex marito dopo le sue precedenti dichiarazioni. Sì è detta, ora, pronta a viversi la permanenza nella Casa più spiata d’Italia liberamente e con meno preoccupazioni.

Il percorso imposto dal Grande Fratello Vip si sta rivelando, per i concorrenti, sempre più difficile: le loro debolezze e le loro fragilità stanno venendo a galla, proprio come i loro punti di forza. Chi di loro riuscirà a farsi conoscere e ad apprezzare dal pubblico?