GF Vip, Gabriel Garko entra nella Casa: forti emozioni con Adua Del Vesco

Sono bastati pochi giorni ai concorrenti del Grande Fratello Vip 5 per instaurare amicizie all’interno della Casa più spiata d’Italia e, soprattutto, per dar vita a forti scontri. Sono nati anche feeling particolari che potrebbero trasformarsi in veri e propri flirt. Sono molti, quindi, i punti che Signorini ha dovuto affrontare.

Ospite speciale della puntata, Gabriel Garko, che è intervenuto nello show per incontrare Adua Del Vesco, sua ex fidanzata, che a lui, durante la sua permanenza nella Casa, ha dedicato bellissime parole. L’attore ha fatto il suo ingresso nello studio con gli occhi lucidi, senza celare la sua grande emozione:

Manco in tv da un po’ di tempo, un po’ tanto. Sono in apnea dall’altro ieri. Con Adua ci siamo visti un mese fa, siamo rimasti ottimi amici. Ho preparato una lettera per Adua, perché non penso di potermi permettere di gestire determinate cose.

Adua, nel frattempo, sembra aver trovato un equilibrio con Massimiliano Morra. I due ex, dopo essersi confrontati più volte, sono riusciti a riappacificarsi. L’attrice, prima di incontrare Garko, ha, inoltre, potuto vedere il suo attuale fidanzato Giuliano, che l’ha rassicurata sui suoi sentimenti.

Gabriel e Adua si sono dimostrati stima reciproca e hanno dimostrato a tutti il forte legame che ancora li tiene uniti, seppur solo come amici. Entrambi gli attori, guardandosi occhi negli occhi, hanno vissuto emozioni così forti da non poter trattenere le lacrime. La Del Vesco, inoltre, ci ha tenuto a ringraziare il suo ex per quanto fatto per lei quando ha dovuto affrontare la sua malattia:

Voglio dirti una cosa, che forse non ti avevo mai detto. Grazie per quella volta che sei stata l’unica persona che si è accorta che io avevo un problema e hai cercato di aiutarmi. Anche se io non ho accettato il tuo aiuto, però ti ringrazio.

Infine, Adua Del Vesco e Gabriel Garko, che ha velatamente rivelato la sua omosessualità, si sono scambiati un caloroso abbraccio che è arrivato al cuore del pubblico. Alfonso Signorini, mostrando gli aspetti più intimi dei personaggi che vivono nella Casa o semplicemente l’attraversano nei panni di ospiti, ha dimostrato che con il Grande Fratello Vip può non solo far divertire, ma anche trasmettere sentimenti ed emozioni.