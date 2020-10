GF Vip: Fausto Leali squalificato. Duro scontro tra Massimiliano e Adua

editato in: da

Continuano i colpi di scena e le grandi emozioni al Grande Fratello 5. Dopo l’ingresso dei nuovi coinquilini, avvenuto nella scorsa puntata, gli equilibri tra i concorrenti sono iniziati a cambiare. Amicizie e qualche scontro hanno caratterizzato i giorni nella Casa più spiata d’Italia. Per Signorini, inoltre, è arrivato il momento di annunciare il primo provvedimento disciplinare.

Ad annunciarlo proprio il Grande Fratello, che, poco prima della puntata, ha reso noto l’annullamento del televoto tra Massimiliano e Fausto Leali. Proprio quest’ultimo, infatti, ha utilizzato delle parole offensive nei confronti di Enock, il fratello di Mario Balotelli. Signorini, così, ha dovuto prendere in mano la situazione e rimproverare, come già successo nella precedente puntata, il cantante:

Non vogliamo fare un processo alle intenzioni – ha detto, con fermezza, il presentatore -, ma non possiamo permettere che in un programma come questo certe parole possano passare.

Fausto Leali, dichiarando di non aver avuto intenzione di essere offensivo, ha ammesso di aver sbagliato e di essere dispiaciuto che quanto accaduto abbia anche incrinato i rapporti con il suo coinquilino, verso il quale prova una profonda stima:

Con Enock era nata una bella amicizia, mi dispiace che si sia interrotta un po’ per questa cosa. Sono d’accordo che è una parola da non usare.

I due, durante la puntata, sono riusciti a trovare un punto di incontro. Enock, infatti, ha reagito con grande diplomazia e, pur ammettendo di non aver apprezzato le parole di Leali, ha accettato le sue scuse. Infine, si sono abbracciati con grande affetto. Il provvedimento, però, è stato inevitabile e Signorini si è trovato costretto a squalificare Fausto.

Occhi puntati anche su Massimiliano Morra e Adua Del Vesco. I due, in passato, hanno avuto una relazione finita nel peggiore dei modi. Si sono, poi, ritrovati nella Casa del Grande Fratello e, già nei primi momenti, hanno avuto un duro confronto, che si è rinnovato anche durante la terza puntata tra accuse reciproche, frecciatine e verità non svelate.

Adua, infatti, si è confidata con gli altri concorrenti del GF Vip 5, mentre Massimiliano avrebbe voluto riavvicinarsi a lei per provare a costruire un rapporto pacifico. L’attrice, in lacrime, ha inoltre affermato di aver sofferto molto per i comportamenti del suo ex. Morra, ammettendo di aver sbagliato, ha abbracciato la sua ex proponendole di provare a voltare pagina.

Grande commozione per la Gregoraci. Alfonso Signorini, infatti, ha ricostruito tutta la vita della showgirl, raccontando tutto il suo percorso, la sua carriera e soprattutto i suoi affetti. Elisabetta, con grande affetto, ha anche parlato di Briatore, dichiarando di volergli ancora molto bene.

Dopo solo una settimana dall’inizio della quinta edizione del Grande Fratello Vip 5 si sono iniziate a palesare amicizie e antipatie. I concorrenti, così, sono ormai pronti a lottare per arrivare in finale. Cosa accadrà nei prossimi giorni?