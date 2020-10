GF Vip, Elisabetta Gregoraci fa chiarezza sul rapporto con Pretelli. Francesca Pepe litiga con tutti

editato in: da

Giorni di scontri al Grande Fratello Vip 5. Dopo un inizio in cui i concorrenti sembravano andare perfettamente d’accordo, forti scontri hanno animato la Casa più spiata d’Italia. Non sono mancati, inoltre, pettegolezzi, frecciatine e strategie.

A far innervosire quasi tutti i concorrenti, con i suoi atteggiamenti, Francesca Pepe. La modella, nell’ultima settimana ha litigato più volte con i suoi coinquilini, in particolare con Stefania Orlando, Tommaso Zorzi, Adua Del Vesco e Dayanne Mello. A difendere la ragazza, così, è intervenuto Alfonso Signorini:

Da quello che vedo – ha affermato il conduttore – a volte mi sembrate come un branco che bullizza la sua preda. Siete tutti coesi contro di lei.

I Vip hanno provato a difendersi dalle accuse di Signorini, affermando di non riuscire a interagire con la Pepe e a integrarla nel gruppo pur avendole parlato più volte per farle capire i suoi errori:

Tutti – ha dichiarato la Orlando – abbiamo cercato di spiegarle, di andarle incontro, farle capire, o di essere dalla sua parte. Lei fa finta di capire, ti dice anche “grazie per il consiglio”, dopo cinque minuti però si dimentica di tutto quello che le dici.

Dalla parte di Francesca Pepe anche Antonella Elia, che ha condannato apertamente i comportamenti degli altri concorrenti, soprattutto quelli più aggressivi, ed il pubblico, che ha votato per salvarla dall’eliminazione.

Non solo liti. All’interno della Casa è nato anche un flirt tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli. I due sono sempre più vicini e se la showgirl sembrerebbe essere più trattenuta, l’ex velino ha ammesso apertamente di provare qualcosa per lei, ma anche di essere bloccato dalle sue reticenze.

Non sta succedendo assolutamente nulla – ha provato a negare la Gregoraci -. Lui è veramente tenero, ha questi occhi da cerbiatto quando mi guarda. È un ragazzo perbene, molto sano.

Per Elisabetta, però, l’ex marito continua ad essere una figura molto presente. Alfonso, infatti, le ha mostrato una foto pubblicata da Flavio Briatore sul suo profilo Instagram, in cui appare in compagnia di Naomi Campbell. La Gregoraci ha affermato di non essere affatto gelosa della Venere Nera e di voler vivere la sua vita.

Proprio Elisabetta, poi, insieme a Tommaso Zorzi e Francesco Oppini, ha ricevuto un rimprovero da parte di Alfonso Signorini per aver ironizzato, in maniera poco delicata, sulla confessione fatta da Gabriel Garko nella puntata precedente.

Dopo le alleanze, le amicizie e, soprattutto, le rivalità, nascerà anche un amore nella casa del Grande Fratello Vip? Elisabetta Gregoraci riuscirà ad aprire il suo cuore al dolce Pretelli?