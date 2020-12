GF Vip, scontro tra Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi. E Malgioglio torna nella Casa

editato in: da

Puntata piena di emozioni e colpi di scena per il Grande Fratello Vip. Dopo aver scoperto del prolungamento del programma, i concorrenti hanno vissuto una settimana intensa, fatta di dubbi, riflessioni, scontri e sorprese. Molte, quindi, le reazioni che la notizia ha scatenato.

Se qualcuno sta particolarmente soffrendo e sembra essere determinato a varcare la soglia della porta rossa per abbandonare il programma, altri sono carichi e pronti a combattere per poter arrivare in finale.

Per rassicurare e dare energia ai suoi vip, il conduttore, nei giorni scorsi, è addirittura entrato nella Casa per fare insieme a loro un aperitivo a sorpresa. Momenti pieni di emozione che, rivedendoli in una clip, hanno fatto scendere qualche lacrima non solo ai concorrenti, ma anche a Signorini.

Grande commozione anche per Maria Teresa Ruta, che dopo circa settanta giorni dal suo ingresso al Grande Fratello Vip ha, finalmente, potuto rincontrare il figlio Gian Amedeo Goria, che ha voluto fargli una meravigliosa sorpresa. Tra loro c’è sempre stato un rapporto molto complicato, a causa di caratteri molto differenti: lui timido e riservato, lei eccentrica ed espansiva.

A legarli, però, c’è un sentimento di grande e profondo amore che è apparso evidente nei loro sguardi e nei loro sorrisi. Bellissime le parole dedicate da Gian Amedeo alla Ruta, che durante il gioco ha più volte ammesso di aver paura di aver fatto mancare affetto ai suoi figli:

Son sempre stato molto riservato, magari meno affettivo, meno espansivo. Ho capito che ci vuole tanto impegno per amare, ma anche farsi amare è difficile.

Gian Amedeo non ha potuto abbracciare la madre ma, non ci sono dubbi, questo incontro permetterà a Maria Teresa di proseguire il suo percorso con la sua tipica energia.

Ai ferri corti, invece, Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi, che si sono più volte scontrate. Le due avevano già avuto occasione, in passato, di conoscersi. Un incontro a quanto pare poco piacevole avvenuto durante una vacanza in Sardegna che ha scatenato tra le due un acceso battibecco.

La Gregoraci, inoltre, ha accusato la Salemi di aver mandato dei messaggi al suo ex marito, Flavio Briatore. Giulia, però, ha affermato di averlo contattato solo per ringraziarlo di averla accolta nei suoi locali insieme ad altri amici:

Messaggi non con secondi fini – ha affermato l’influencer -, sempre e solo massimo rispetto.

A rallegrare l’atmosfera Cristiano Malgioglio, nuovo concorrente del reality. Dopo aver preso parte alla seconda edizione del GF Vip 2, ha deciso di rimettersi in gioco e tornare in Casa. Quali nuove dinamiche creerà il suo ingresso?