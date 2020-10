GF Vip, Pierpaolo si riavvicina a Elisabetta. Ma la Orlando lo mette in guardia

editato in: da

Continua ad attirare l’attenzione la storia tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli, entrambi attualmente concorrenti del Grande Fratello Vip 5. Una sintonia, la loro, che si è venuta a creare sin dall’ingresso in Casa della showgirl, ma che non ha convinto proprio tutti.

Se Pierpaolo, infatti, si è dimostrato sempre molto attratto dalla Gregoraci e ben disposto ad intraprendere con lei una relazione che supera i confini dell’amicizia, Elisabetta è molto più frenata e ha affermato che non è nelle sue intenzioni dar vita ad una storia d’amore all’interno della Casa più spiata d’Italia.

Un sentimento, quello di Pierpaolo, non completamente ricambiato. La Gregoraci, che pur sembra apprezzare le attenzioni di Pretelli, ha inoltre ammesso che a pensarla e ad attenderla, fuori dalla Casa, c’è anche un’altra persona.

Gli atteggiamenti poco chiari della Gregoraci, che con Pretelli ha scambiato anche qualche messaggio in codice, non sono passati inosservati, a tal punto che lo stesso Alfonso Signorini, conduttore del reality, è intervenuto per chiederle di dare al suo compagno di gioco delle risposte sincere. Estremamente confuso, invece, Pierpaolo, che dopo un momentaneo allontanamento da Elisabetta è tornato a starle a fianco serenamente, pur rimanendo con alcuni dubbi.

Ad osservare la storia tra Pretelli e la Gregoraci, anche gli altri concorrenti del Grande Fratello Vip, alcuni dei quali sono intervenuti per consigliare i loro compagni di gioco. Tra questi anche Stefania Orlando, che ha voluto confrontarsi proprio con Pierpaolo, ammettendo le sue perplessità e provando a metterlo in guardia:

Se non mi interessa un uomo, evito, non gli do delle speranze. La confort zone qui tutti la cerchiamo, ma non puoi essere solo la confort zone. […] Io qualche dubbio ce l’ho avuto. Siccome qui dentro si parla di strategie, si può anche pensare che sia un gioco che sta facendo.

Pierpaolo, però, ha dichiarato di aver capito molte cose in questi giorni e, pur pensando che Elisabetta abbia qualcuno fuori ad aspettarla, è convinto che con lui non stia giocando. Proprio per questo è tornato sui suoi passi per viversi la storia con lei giorno per giorno.

Non penso sia un gioco. In questi ultimi giorni – ha affermato – ho capito che non lo è.

Insomma, Pretelli è fortemente convinto che tra lui e la Gregoraci possa nascere qualcosa. Con la sua determinazione, riuscirà a conquistarla e a far cambiare idea agli altri concorrenti del Grande Fratello Vip 5?