GF Vip, Elisabetta Gregoraci si scaglia contro la Orlando. E Andrea Zelletta torna in Casa

editato in: da

All’interno della Casa del Grande Fratello Vip 5 la tensione è ormai alle stelle: i concorrenti, dopo l’ultima puntata guidata da Alfonso Signorini, si sono divisi in gruppi e non nascondono più le reciproche antipatie, in particolare Stefania Orlando ed Elisabetta Gregoraci. Ed è in questo clima che, dopo essere temporaneamente uscito, che è tornato anche Andrea Zelletta.

L’ex tronista di Uomini e Donne, infatti, ha finalmente rimesso piede nella Casa più spiata d’Italia. Per motivi non ben specificati, aveva dovuto lasciare lo show per alcuni giorni, facendo preoccupare non solo i suoi fan, ma anche tutti i suoi coinquilini. Per loro è stata, quindi, una grande gioia poterlo riabbracciare.

Una Casa completamente rivoluzionata, quella ritrovata dal concorrente al suo ritorno. Nelle scorse ore Guenda Goria è stata definitivamente eliminata al televoto e Paolo Brosio, dopo alcuni imprevisti, ha finalmente fatto il suo ingresso. Numerosi, inoltre, anche i litigi. Ad aggiornare Andrea Zelletta ci ha pensato la Gregoraci, che si è scagliata contro la Orlando.

Le due concorrenti, infatti, non riescono proprio a trovare un punto di incontro. Entrambe con una personalità molto forte, hanno più volte dimostrato di avere opinioni completamente diverse. In particolare, Stefania ha dichiarato di non credere alla storia tra Elisabetta e Pierpaolo Pretelli e di non apprezzare i comportamenti della showgirl all’interno del reality.

Uno può commentare qualsiasi cosa –ha confessato la Gregoraci durante una chiacchierata in giardino– però quando inizi a commentare con cattiveria e usando brutte parole, allora lì non ci vedo più. Lei non riesce a fare un discorso normale se non mette zizzania. Lei non riesce a parlarti in maniera normale, si avvicina a te solo se vuole iniziare a creare qualcosa.

Insomma, per Elisabetta Gregoraci lo scopo di Stefania Orlando sarebbe quello di creare conflitti all’interno della Casa del Grande Fratello Vip. La Orlando, dal canto suo, ha invece stretto un forte legame con Maria Teresa Ruta e Tommaso Zorzi, con i quali spesso si confida e analizza le dinamiche che si creano nel reality show.

Le due concorrenti si confronteranno presto in un faccia a faccia o preferiranno evitare il più possibile scontri diretti?