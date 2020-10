GF Vip: la Gregoraci fa il suo ingresso, ma è Patrizia De Blanck la regina della Casa

editato in: da

Sono passati solo pochi giorni dall’inizio della quinta edizione del Grande Fratello Vip, ma il programma è già entrato nel vivo. Litigi, abbandoni, confessioni, divertimenti e la nascita di simpatie e antipatie hanno caratterizzato lo show sin dall’ingresso dei primi concorrenti nella Casa più spiata d’Italia. L’apparente equilibrio che si è venuto a creare, però, potrebbe essere messo a dura prova dai nuovi personaggi entrati in gioco.

Se Flavia Vento, infatti, si è arresa poche ore dall’inizio del reality, altri nove concorrenti sono pronti a viversi questa speciale esperienza e, soprattutto, a provare a conquistare il premio finale a colpi di nomination e strategie. Una puntata impegnativa, quindi, per Alfonso Signorini, che è stato supportato dalla pungente Antonella Elia e da Pupo.

Attenzione ancora puntata su Patrizia De Blanck, che ha avuto scontri con alcuni dei suoi coinquilini e non ha risparmiato frecciatine a personaggi a lei poco simpatici, come, ad esempio, la Marchesa D’Aragona e Alba Parietti, che è intervenuta telefonicamente. In particolare, la concorrente è stata molto dura con Flavia Vento, con lo scopo di dissuaderla, senza riuscirci, dall’abbandonare la Casa.

Le due, inoltre, hanno avuto un vivace confronto. La Vento, infatti, dopo aver confessato di aver avvertito un senso di malessere nella Casa a causa della lontananza dai suoi cani, ha dichiarato di essersi sentita offesa dalle parole utilizzate della De Blanck, che invece, ha voluto ribadire, con forza, il suo pensiero.

Ad inaugurare i nuovi ingressi, ci ha pensato, poi, la vulcanica Maria Teresa Ruta, che gareggia con la figlia Guenda. Gli inquilini sono sembrati tutti felici di avere tra loro la conduttrice. Tutti, tranne, appunto, la Contessa De Blanck che, pur sorridendo, non si è alzata per salutare le nuove concorrenti. Riusciranno ad andare d’accordo?

Bellissima e radiosa Elisabetta Gregoraci, che ha finalmente varcato la soglia della porta rossa. Vestita con un tailleur bianco, la showgirl si è mostrata entusiasta e pronta ad affrontare l’avventura:

È un esperienza nuovissima, ho sempre condotto e non ho mai partecipato ad un reality. Sono emozionata, gasatissima e sono pronta vivere questa esperienza al massimo e a godermela.

Se Alfonso Signorini, Pupo e gli altri concorrenti hanno accolto con grande affetto la Gregoraci, Antonella Elia si è invece detta gelosa delle attenzioni a lei riservate. E, così, nel darle il benvenuto, non si è dimenticata di lanciarle anche un avvertimento:

Tu dici di essere molto buona, vedremo.

Insomma, non ci sono dubbi: Elisabetta Gregoraci, proprio come Patrizia De Blanck, sarà una delle protagoniste assolute del Grande Fratello Vip 5, non solo per la sua bellezza ma anche per il suo carattere dolce, ma al contempo molto forte. Riuscirà a soddisfare le aspettative del pubblico?