GF, Valentina Vignali parla di Soleil. Malgioglio insorge: “È da querela!”

Stanno facendo discutere le dichiarazioni di Valentina Vignali, che nella casa del Grande Fratello ha parlato di Soleil in modo piuttosto duro, facendo infuriare Cristiano Malgioglio. Fra i concorrenti della nuova edizione del reality c’è anche Gianmarco Onestini, fratello del più famoso Luca.

L’ex tronista di Uomini e Donne è stato fra i protagonisti di una delle edizioni vip del reality. All’epoca Luca era fidanzato con Soleil Sorge e i due si lasciarono improvvisamente durante la sua permanenza nella casa. Il motivo? Mentre lui non c’era la modella aveva iniziato a frequentare Marco Cartasegna. A svelarlo ad Onestini fu proprio il fratello, nel corso di un confronto molto commovente.

Oggi Soleil è legata a Jeremias Rodriguez, conosciuto sull’Isola dei Famosi, dove è stata fra i protagonisti indiscussi dello show. Nel corso di una chiacchierata con gli altri inquilini della casa, Valentina Vignali ha svelato di conoscere la modella italo-americana, parlando di lei in termini non proprio carini.

“Lei è una provocante – ha spiegato la campionessa di basket -. A volte esagera coi comportamenti e per fortuna Luca lo ha capito. Poi diciamocelo, io so pure che si è fatta tutta la serie A – ha aggiunto Valentina -. Aveva detto di me che sono di serie B perché con la squadra di basket sono passata in serie B, ma lei ha fatto di peggio”.

Le sue dichiarazioni, piuttosto forti, hanno scatenato un’accesa polemica. Barbara D’Urso ha chiesto delle spiegazioni in diretta durante il Grande Fratello, mentre Cristiano Malgioglio si è infuriato. “Le tue parole sono da querela – ha tuonato l’opinionista -, è brutto vedere una donna che dice questo di un’altra. Se io fossi in lei andrei subito dal mio avvocato. Come ti permetti”.

Valentina Vignali però non si è lasciata scalfire dalle critiche e ha risposto a tono: “Confermo quello che ho detto – ha spiegato -. Non me l’ha detto una persona, ma molte di più”. A questo punto non resta che attendere la prossima puntata quando, come sperano in molti, potrebbe esserci un confronto faccia a faccia fra Soleil Sorge e la campionessa di basket.