GF, Valentina Vignali nei guai: arriva la diffida dell’ex Stefano Laudoni

editato in: da

Nuovi guai per Valentina Vignali, finita nel mirino dell’ex Stefano Laudoni per alcune dichiarazioni fatte al Grande Fratello. La giocatrice di basket attualmente è rinchiusa nel bunker di Cinecittà, dove ha parlato spesso dell’ex fidanzato.

I due sono stati legati per diverso tempo e la storia è giunta al capolinea a causa dei numerosi tradimenti del giocatore di basket. Una storia tormentata, che Valentina ha raccontato anche dentro la casa del GF senza dimenticare particolari che hanno messo in difficoltà Laudoni.

Durante una chiacchierata con gli altri inquilini della casa di Cinecittà, Valentina ha affermato che l’ex compagno avrebbe fatto uso di stupefacenti, parlando di “farina” e “zucchero”, ma anche delle sue serate mondane nei locali. Dichiarazioni decisamente scottanti, che hanno spinto lo sportivo a sporgere querela contro la Vignali.

L’annuncio è arrivato con un messaggio pubblicato su Instagram da Laudoni. “Mi vedo costretto ad intervenire pubblicamente per smentire le gravissime dichiarazioni rilasciate dalla Sig.ra Valentina Vignali nei miei confronti nel corso della sua partecipazione al Grande Fratello – ha scritto lo sportivo -. Avevo già provveduto a diffidare la Sig.ra Vignali, per il tramite dei miei legali, ad astenersi da ogni comportamento lesivo dell’onore e della reputazione del sottoscritto”.

“Purtroppo a questo punto – si legge ancora nel messaggio -, soprattutto in considerazione della gravità delle affermazioni assolutamente calunniose e diffamatorie pronunciate pubblicamente dalla stessa, mi vedo costretto a procedere giudizialmente per la tutela dei miei interessi e della mia immagine professionale. A tal fine, ho già dato mandato al mio avvocato affinché ponga in essere tutte le formalità necessarie per agire in giudizio in sede civile e penale”.

Dopo aver fatto infuriare Soleil Sorge e Francesca Cipriani, Valentina Vignali ha raccontato più volte i dettagli della sua relazione (ormai finita) con Laudoni. Oggi lui è legato all’influencer Giorgia Crivello, mentre la cestista ha una relazione con Lorenzo Orlandi, celebre fotografo.