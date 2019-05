GF, Tina commenta il bacio fra Kikò e Ambra: “Mi ha fatto un certo effetto”

editato in: da

Tina Cipollari torna a commentare il bacio fra l’ex marito Chicco Nalli e Ambra Lombardo al Grande Fratello, in una lunga intervista rilasciata al settimanale Sono. La vamp di Uomini e Donne e l’hairstylist sono stati legati per oltre dieci anni e dal loro amore sono nati tre figli.

La relazione è arrivata al capolinea qualche tempo fa, nonostante ciò Kikò e Tina hanno ancora un legame fortissimo, fatto di affetto e rispetto reciproco. Dopo alcuni messaggi pubblicati sulle Stories di Instagram, le parole di suo figlio e qualche frecciatina, la Cipollari ha deciso di uscire allo scoperto parlando di Ambra con grande sincerità.

“Non per minimizzare Ambra – ha spiegato -, ma lei con Kikò non reggerebbe nella vita vera perché lui è uno che ama molto la leggerezza. Fisicamente è molto bella ma non sarà mai come Tina Cipollari”. I due ex sono stati legati per diversi anni, per questo l’opinionista non è rimasta indifferente di fronte al bacio fra la professoressa del GF e l’hairstylist.

“Non ho provato gelosia, ma mi ha fatto un effetto un po’ strano vederlo alle prese con un’altra storia d’amore – ha confessato -. Non troverà mai una come me, nemmeno se mi clonassero. Il mio carattere è unico. Conosco Kikò da quasi diciotto anni e anche lui è molto particolare: va preso con le pinze, con lui non puoi importi e fare la maestrina”.

Nonostante ciò la vamp ha smentito un possibile ritorno di fiamma con Chicco Nalli. “Quando mio figlio Francesco mi ha detto ‘Mamma, non pensi di tornare con papà? Sarebbe bellissimo’, dentro di me pensavo che avrei voluto rispondere di sì, ma proprio non ci riuscivo – ha spiegato -. Kikò e io eravamo entrambi stanchi. A mio figlio Francesco ho risposto che gli spiegherò tutto quando sarà più grande”.

Oggi Tina è legata a Vincenzo Ferrara, ristoratore fiorentino con cui progetta di sposarsi, l’ex marito, dopo un breve flirt con l’attrice Myr Garrido, è tornato single e ora sogna un futuro insieme ad Ambra Lombardo fuori dalla casa del Grande Fratello.