GF, lo sfogo di Jessica Mazzoli: eliminata dopo il ricovero d’urgenza

Jessica Mazzoli non è più una concorrente del Grande Fratello. La cantante è stata eliminata dal reality, dopo il ricovero d’urgenza e l’operazione per peritonite. Per dieci giorni è rimasta in isolamento nella speranza di tornare in gioco, ma nel corso dell‘ultima puntata la D’Urso ha annunciato la sua eliminazione.

Circa due settimane fa l’ex di Morgan era stata trasportata fuori dal bunker di Cinecittà e operata d’urgenza, dopo aver accusato forti dolori all’addome. Per diversi giorni Jessica è rimasta in un hotel, poco distante dagli studi televisivi, in attesa di scoprire il suo destino, mentre si riprendeva dai postumi dell’intervento.

Alla fine però il medico ha dato il suo verdetto: Jessica non può continuare la sua avventura. In collegamento con Barbara D’Urso, durante la diretta, la cantante si è sfogata, affermando che avrebbe voluto rientrare in gioco, partecipando ancora al GF.

“Io ci tenevo tantissimo a rientrare…” ha spiegato, commossa. In seguito la Mazzoli ha parlato con gli altri concorrenti del GF. Nel corso delle prime settimane di reclusione Jessica aveva creato un forte legame con Serena Rutelli e Valentina Vignali, ma anche con Michael Terlizzi, che più di una volta è finito al centro di aspre polemiche per via del suo orientamento sessuale.

“Ciao ragazzi – ha esordito la cantante di X Factor, in collegamento con la casa di Cinecittà -, io come voi sapevate sono stata isolata per più di 10 giorni perché volevo rientrare all’interno della casa però purtroppo nonostante fossi idonea per la dottoressa purtroppo non posso proseguire il percorso, vi auguro un grosso in bocca al lupo, un abbraccio in particolare Serena e Valentina. Volevo dire una cosa a Michael: ti stimo moltissimo lo sai, alla fine hai visto che le persone escono per quelle che sono, fregatene continua col tuo percorso perché sei molto meglio. Ci vediamo fuori”.

Nelle prossime puntate Jessica Mazzoli sarà nello studio di Barbara D’Urso anche per discutere riguardo il suo rapporto con Morgan. Subito dopo l’intervento infatti aveva svelato di non essere stata contattata dal padre di sua figlia Lara.

“Mi ha chiamato come quando c’è stata l’alluvione e avevo 4 metri di acqua sotto casa, o come quando Lara è stata male più volte – aveva ironizzato -. No, non si è fatto sentire”.