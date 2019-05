GF, scatta il bacio tra Erica e Gaetano

editato in: da

Dopo tante tenerezze ed avvicinamenti, finalmente Erica Piemonte e Gaetano Arena si sono baciati. Che si sia formata un’altra coppia ufficiale al Grande Fratello?

L’attrazione fisica tra i due concorrenti è sempre stata piuttosto evidente, ma nessuno dei due ha mai voluto fare un passo verso l’altro fino ad ora. Erica, dal canto suo, ha sempre avuto dei dubbi sulla differenza d’età. Gaetano, invece, ha sempre sottolineato come il suo interesse per la ragazza fosse esclusivamente fisico. Una relazione cominciata tra mille dubbi quindi, messi però a tacere da un primo bacio tra i due.

E se all’inizio sembrava essere il 22enne Gaetano ad alimentare questa relazione, ora sembra essere invece Erica quella più presa e coinvolta tra i due. Con un tira e molla di attenzioni, il ragazzo è riuscito a conquistare la bella concorrente del GF, mandandola totalmente in confusione. “Non sto capendo niente, si sa che alle donne non devi dire subito le cose. Non capisco se gli piaccio. Fisicamente ok, ma vorrei capire in che senso”, riferisce Erica Piamonte in un confessionale. Ma poi, a chiarire tutti i suoi dubbi, arriva il bacio.

Dopo aver trascorso del tempo in camera con la ragazza, Gaetano decide prima di mandarla via e poi di richiamarla per un bacio della buonanotte. E alla domanda “Dove?” di Erica, il 22 enne si copre gli occhi e risponde “Dove vuoi tu”. Ed è allora che scatta la passione tra i due concorrenti.

Eppure Gaetano non sembra essere affatto convinto di quello che ha fatto. In una conversazione con Valentina Vignali, il concorrente ammette che la ragazza lo prende “a livello fisico 100%, ma mentale 0”. Sembrerebbe quindi che la nuova coppia del GF sia “scoppiata” ancor prima di nascere.

Un destino simile sembra spettare anche a Daniele Dal Moro e Martina Nasoni, che sembrano sempre più lontani in questi giorni. Il bel concorrente veronese si è dimostrato infastidito dai comportamenti “troppo infantili” di lei, e ha condiviso i suoi dubbi su questa storia con Guendalina Canessa: “Per come sono io, voglio che una persona si comporti per com’è veramente. Lei si comporta così e mi cade drasticamente. Sai quante belle ragazze mi capitano nella mia vita? Io vorrei una che debba diventare un valore aggiunto della mia vita. Oggi cerco questo”.

Insomma, Daniele ha chiaramente ammesso di volere una donna diversa e Gaetano di non essere affatto preso da Erica. Che quest’anno ci tocchino soltanto amori fugaci al Grande Fratello?