Grande Fratello, il meglio (e il peggio) della sedicesima edizione by D’Urso

Barbara D’Urso trionfa ancora e chiude un’edizione del Grande Fratello discussa e movimentata, segnata da personaggi forti e da storie che hanno emozionato il pubblico. A vincere, dopo un serata a colpi di televoto, Martina Nasoni, la “ragazza dal cuore di latta” che ha ispirato una celebre canzone di Irama, estranea al mondo dello spettacolo e considerata da tutto “la più fragile”.

Un’edizione, la numero sedici, che ha svelato ancora una volta il talento di Barbara D’Urso nel creare storie in grado di coinvolgere e scatenare reazioni forti. Come sempre, puntata dopo puntata, ci sono stati momenti top e altri decisamente da dimenticare. Si colloca senza dubbio nelle prima categoria la vittoria di Martina Nasoni, la ragazza della porta accanto diventata l’idolo del pubblico a casa dopo che il GF l’ha inquadrata quando, un po’ brilla, parlava della sua vita sentimentale, definendosi come una “sfigata in amore”.

Una confessione fatta dopo che le cose con Daniele Dal Moro, bello e impossibile di questa edizione, non erano andate per il verso giusto. In tanti si sono riconosciuti nella povera Martina, sfortunata nelle relazioni con gli uomini, divenuta improvvisamente sincera a causa dell’alcol. E la sua confessione, fatta in una stanza mentre parlava da sola, è diventata un meme virale.

Si colloca fra i momenti più emozionanti di questa edizione del GF anche il bacio fra Ambra Lombardo e Kikò. Romantico e travolgente, il gesto ha sorpreso tutti e ha scatenato la reazione di Tina Cipollari che, da casa, è stata una presenza costante nel commentare le avventure dell’ex marito. Peccato però che Chicco Nalli, uno dei personaggi più forti del reality, si sia spento verso la fine, abbandonando la casa nella semifinale.

Accanto a questi momenti ce ne sono anche tanti da dimenticare. I due peggiori? Le battute di Gaetano Arena sull’incontro intimo con Erica e l’affaire Francesca De André. Irrispettoso e decisamente cattivo, il modello amico di Corona dopo aver sedotto la ragazza, ha raccontato agli altri inquilini – ridendo – dettagli che avrebbe dovuto tenere per sè. Un comportamento che gli è costato l’eliminazione al televoto poco dopo e la furia della D’Urso, scioccata dalle sue parole.

Nel bene o nel male Francesca De André è stata la protagonista di questa edizione del GF 16, anche se avremmo preferito cancellare molti suoi momenti. Prima di tutto l’ingresso nella casa del fidanzato Giorgio Tambellini, così sopra le righe che la D’Urso è stata costretta a cacciarlo via, ma anche le liti, furiose, con il povero Gennaro Lillio, fra insulti e minacce spesso nel cuore della notte.