GF, Kikò fa una scelta. E lancia un messaggio al figlio

È giunta l’ora dei conti per Chicco Nalli. Una serata non facile, iniziata con un’accusa di bullismo da parte dei genitori di Michael Terlizzi e un duro rimprovero da parte di Barbara D’Urso. Ha dovuto poi affrontare le parole dell’ex moglie Tina Cipollari e, soprattutto, i commenti del figlio Francesco, in seguito al bacio appassionato dato in diretta ad Ambra Lombardo.

Una reazione non proprio entusiasta quella di Tina Cipollari, con cui Kikò è stato sposato per 15 anni e dalla quale ha avuto tre figli. I due ex hanno mantenuto sempre dei rapporti più che cordiali e Tina si è sempre dimostrata favorevole al fatto che l’hairstylist si rifacesse una vita. Tuttavia, il dubbio della vamp opinionista di Uomini & Donne ricade su Ambra, che vede poco sincera e poco adatta a Chicco Nalli.

Kikò ha affermato di aver preso sempre molto sul serio le parole dell’ex moglie e di tenerle in considerazione anche in questo momento, ma di voler comunque procedere con la conoscenza di Ambra. A destare maggiori preoccupazioni sono le reazioni dei suoi tre figli.

In particolare, è il figlio Francesco, 12 anni, che non sembra aver preso bene la nuova relazione del padre con l’ex concorrente del Grande Fratello. Le sue parole, infatti, sono state particolarmente dure. Secondo lui Ambra sarebbe stata molto furba e stratega e avrebbe baciato il padre solo per far parlare di sé, anche dopo l’eliminazione dal reality.

Se le parole dell’ex moglie non avevano fatto tentennare Kikò, quelle del figlio sembrano invece averlo spiazzato e colpito duramente. Chicco ha provato a lanciare un messaggio al figlio, chiedendogli di stare tranquillo e rassicurandolo sul fatto che risolveranno tutto insieme una volta uscito dalla casa.

A mettere benzina sul fuoco ci ha pensato anche Cristiano Malgioglio che ha giudicato i baci tra Ambra e Chicco Nalli finti e frutto della voglia di restare sotto le telecamere. L’ex gieffina ha chiesto che le sue emozioni vengano rispettate e ha ribadito di esserci per l’ex marito di Tina Cipollari, convinta che il tempo darà loro ragione.