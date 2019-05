GF, Kikò riceve in diretta un messaggio di Tina Cipollari

editato in: da

Uno dei concorrenti più amati e discussi del Grande Fratello 16 è senza dubbio Chicco Nalli, ex marito di Tina Cipollari. L’hairstylist e la vamp di Uomini e Donne si sono lasciati dopo oltre dieci anni d’amore e tre figli. L’addio – come ha svelato lo stesso Kikò in lacrime – non è stato affatto semplice, ma oggi gli ex hanno un ottimo rapporto per amore dei loro tre bambini.

Kikò e Tina dividono la stessa casa e si alternano, trascorrendo una settimana a testa con i figli per non far mancare nulla a loro. Mentre la Cipollari ha trovato nuovamente l’amore grazie al ristoratore Vincenzo Ferrara, Chicco Nalli è ancora single. Archiviato il breve flirt con Myr Garrido, il parrucchiere è entrato nella casa del GF nella speranza di poter trovare una fidanzata.

Fra le mura del bunker di Cinecittà è nata, sin da subito, una bella intesa con Ambra Lombardo. La professoressa ha conquistato Kikò, che più di una volta ha espresso il suo forte interesse nei confronti della concorrente, che ha ricambiato i suoi complimenti. Il flirt però è stato interrotto sul nascere a causa dell’eliminazione di Ambra, che è stata costretta ad abbandonare la casa dopo aver perso la sfida al televoto.

L’addio alla coinquilina ha scatenato la reazione di Tina, che ha pubblicato un messaggio su Instagram. Con l’ironia che la contraddistingue, la vamp ha postato nelle Stories un messaggio, accompagnato da Se mi lasci non vale, celebre canzone di Julio Iglesias.

“Sono molto dispiaciuta che sia uscita la professoressa – ha scritto l’opinionista -, ma soprattutto per te Kikò. A volte penso che tu sia proprio sfortunato in amore”.

Dopo averlo scoperto grazie a Barbara D’Urso, Chicco Nalli ha sorriso di fronte al messaggio dell’ex moglie e quando è tornato in salotto ha commentato quanto accaduto con gli altri ragazzi. “Che gran para***a” ha detto, ridendo.

“Non credo che Tina ci rimarrà male – aveva spiegato qualche ora prima parlando del suo interesse per Ambra -. Lei ha la sua vita e io ho la mia”.