GF, Jessica Mazzoli parla dopo l’operazione e attacca Morgan

editato in: da

Jessica Mazzoli sta meglio. La concorrente del GF è intervenuta in collegamento nel corso dell’ultima puntata dello show, raccontando cosa le accaduto e svelando la reazione di Morgan, suo ex compagno e padre della piccola Lara.

Nei giorni scorsi il ricovero improvviso di Jessica aveva fatto preoccupare moltissimo i telespettatori, ma soprattutto i coinquilini del Grande Fratello. La ragazza infatti era stata ricoverata d’urgenza in ospedale in seguito a fortissimi dolori ed era stata operata per una peritonite acuta. Nel corso della diretta Barbara D’Urso si è collegata con lei per accertarsi riguardo le sue condizioni di salute.

“Va meglio, me la sono vista brutta – ha svelato Jessica, visibilmente provata, ma sorridente – Spero di rivedervi presto, mi mancate tantissimo”. La cantante è ancora in convalescenza e potrebbe presto tornare in gioco, per questo si trova in un hotel in isolamento. Come ha spiegato la conduttrice, presto scopriremo se Jessica sarà nuovamente una concorrente del GF o se abbandonerà la casa di Cinecittà definitivamente.

Nel corso del collegamento, Cristiano Malgioglio ha chiesto a Jessica se Morgan l’avesse chiamata per sapere come stava. La risposta della ragazza è stata piuttosto pungente e sarcastica: “Certo Cristiano – ha detto ironica -. Mi ha chiamato come quando c’è stata l’alluvione e avevo 4 metri di acqua sotto casa, o come quando Lara è stata male più volte. No, non si è fatto sentire”.

La scoperta ha fatto infuriare l’opinionista, che ha attaccato Morgan per il suo comportamento. “Caro Morgan i miei complimenti. E sei un musicista molto sensibile – ha detto -. La sensibilità è un’altra cosa, tu non ce l’hai ed è molto triste. Una telefonata per sapere come stava sarebbe stata una cosa meravigliosa, non ci fai una bella figura”.

Barbara D’Urso ha cercato di difendere l’artista: “Jessica è in isolamento, non può ricevere telefonate” ha spiegato, ma con scarsi risultati.