GF, Guendalina Canessa il commento (cattivissimo) su Gabriel Garko

editato in: da

Fra colpi di scena e gaffe, Guendalina Canessa è diventata una delle protagoniste indiscusse del Grande Fratello. La modella, come sempre, divide il pubblico, anche a causa delle sue esternazioni, l’ultima delle quali coinvolge Gabriel Garko.

Guenda – così come la chiamano gli amici – si è ambientata subito nella casa del GF, nonostante sia entrata nel reality in corsa. Dopo aver chiarito la sua posizione con Francesca De André, grazie anche ad un confronto con Daniele Interrante, la gieffina si è lasciata andare ad alcune dichiarazioni che fanno discutere.

Chiacchierando con altri inquilini del bunker di Cinecittà, la Canessa ha parlato dei personaggi dello spettacolo che ha conosciuto nel corso degli anni, fra shooting e ospitate televisive. In giardino con Gianmarco, Enrico e Gennaro, Guendalina ha commentato i vip di nostrani.

La gieffina ha espresso grande stima per Sabrina Ferilli, Laura Chiatti e Belen Rodriguez. Ha poi spiegato di aver conosciuto Marco Boriello ed Enock Balotelli, fratello del più famoso Mario. Poi il discorso si è spostato su Gabriel Garko e i coinquilini le hanno chiesto se per lei rappresentava il fidanzato ideale. L’influencer ha immediatamente interrotto la discussione, chiamando l’attore “femminella”.

Si tratta di un termine napoletano che viene utilizzato per etichettare in modo non troppo carino le persone omosessuali. Il commento poco carino non è passato inosservato e tanti telespettatori sui social si sono scagliati contro Guendalina Canessa.

Nei giorni scorsi la star di Instagram era finita al centro delle polemiche per altri comportamenti all’interno della casa. Prima aveva tentato di spingere Michael Terlizzi a fare outing, poi si era dichiarata a Gianmarco Onestini.

“Non mi far entrare nei dettagli, ti pulsa qualcosa da dentro – aveva detto Guendalina al giovane -. Appena ti ho visto. Da parte tua, invece, ti può far piacere, nel senso che sei lusingato, però non so…”

Gianmarco però, con grande tatto, aveva affermato di non provare per lei le stesse cose. “Ti dico la verità, le lusinghe possono far piacere o meno – aveva spiegato il gieffino -. Un complimento può far sempre piacere. Ma non sono di certo il ragazzo che viene a farti le lusinghe. Credo che tu l’abbia capito. Se viene spontaneo, ok. Dicevo che se hai sentito quel tipo di pulsazioni, io non ho sentito la stessa cosa. Con te ci parlo stravolentieri, sei una donna, a livello di mentalità, strutturata, educata, molto posata. Un certo tipo di donna che apprezzo molto”.