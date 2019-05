Grande Fratello: Gaetano svela dettagli intimi su Erica e scatena la furia della D’Urso

editato in: da

Durante l’ultima puntata del Grande Fratello, Barbara D’Urso si è infuriata con Gaetano Arena per aver rivelato alcuni dettagli intimi del suo incontro con Erica.

Nei giorni scorsi i due ragazzi si sono scambiati alcuni baci e hanno trascorso molto tempo insieme. Alla fine però il modello 22enne ha fatto un passo indietro, spiegando di provare per la giovane solo attrazione fisica. Nonostante ciò Gaetano non ha avuto nessuna remora a raccontare agli altri inquilini numerosi dettagli intimi riguardo i suoi incontri amorosi con Erica.

Il suo atteggiamento poco signorile non è passato inosservato e Barbara D’Urso ha deciso di intervenire, infuriandosi con il concorrente durante l’ultima puntata dello show.

“Tu hai raccontato dei dettagli intimi sessuali femminili che io mi vergogno di mandare in onda all’una di notte! Hai capito o no la gravità?” ha tuonato la conduttrice, rivolgendosi all’amico di Fabrizio Corona. “Io ho chiesto scusa a tutti e a lei, se si è sentita offesa” ha replicato il modello, ma questo non è servito a placare l’ira della D’Urso.

“Gaetano, ti ho sentita io! Finché si gioca, si scherza sulla storia del seduttore ok – ha detto -. Ma se tu vai in giro vantandoti e dicendo di una donna come sta, cosa fa intimamente! Io mi inc**zo veramente!”.

La presentatrice, infastidita dalle parole di Gaetano, gli ha intimato di non comportarsi più in questo modo. A nulla sono valse le scuse balbettate dal concorrente e la difesa di Kikò. “Gli uomini possono vantarsi al bar, in casa loro di queste cose! – ha replicato la D’Urso -. Non nella casa del Grande fratello! I dettagli che ha detto Gaetano non possono essere trasmessi nemmeno all’una di notte!”.

Infine la conduttrice ha chiesto a Gaetano se voleva rimanere nella casa del GF, visto che nei giorni scorsi aveva espresso la volontà di andarsene. “Sei motivato, vuoi restare? Noi vogliamo solo gente molto motivata” ha chiesto. “Certo che sì, Barbara” a risposto lui, archiviando la questione. Almeno per ora.