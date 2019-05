GF, Gaetano Arena pronto a lasciare il programma

editato in: da

Un concorrente, insospettabile, vuole lasciare il Grande Fratello. Stiamo parlando di Gaetano Arena, modello e collaboratore di Fabrizio Corona, che ha annunciato di voler abbandonare la casa di Cinecittà. Una decisione che arriva a sorpresa, visto che il giovane non ha mai avuto nessuna difficoltà a socializzare con gli altri inquilini e non è stato al centro di litigi o scandali.

Nonostante ciò Gaetano ha espresso la volontà di lasciare il Grande Fratello, perché sente di aver già fatto l’esperienza che voleva nel reality. “Sono due giorni che non ce la faccio più – ha svelato ai compagni d’avventura -. Per la prima volta ho detto che me ne voglio andare. Mi sono detto che c’è qualcosa che non va se inizio a pensare queste cose”.

“Non mi è venuta questa cosa all’inizio e mi è venuta dopo un mese – ha confessato, esprimendo la sua opinione anche durante il daytime -. Pensavo mi passasse e invece no. Quello che dovevo vivere l’ho vissuto e quello che dovevo vedere l’ho visto. I rapporti che volevo creare li ho creati. In testa mia ho questo adesso”.

Gli altri inquilini della casa del Grande Fratello hanno commentato i dubbi di Arena, parlandone in confessionale. “È abbastanza il percorso che hai fatto? – ha detto Gennaro -. Non è che uno avverte una sensazione e prende subito una decisione. Potresti avere dei rimpianti”. Della stessa idea Michael Terlizzi: “Penso che lui stia passando quello che ho passato io la prima settimana – ha rivelato -. Non c’è un vero motivo scatenante”. A tavola però Gaetano Arena ha ribadito il suo pensiero: “Se prima ero 50 e 50 ora sta aumentando” ha detto.

Nei giorni scorsi il modello si era scambiato un bacio con Erica, salvo poi fare marcia indietro, bloccando sul nascere la love story. “Lei è grande – aveva spiegato -, ma tante volte vedo che ha delle reazioni da piccola, mi dispiace. Non sono entrato pensando di creare qualcosa, esteticamente è bellissima ma vorrei trovare una con la quale trovarmi mentalmente. Ho visto dei lati questa settimana che non mi sono piaciuti, sono sincero, se la baciassi ora non sentirei emozioni”.

Gaetano lascerà davvero la casa del GF o si tratta solamente di una crisi momentanea? Staremo a vedere.