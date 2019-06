GF, Gaetano Arena insulta Erica e Gianmarco (e fa una rivelazione...

editato in: da

Gaetano Arena si scaglia contro Erica e Gianmarco dopo la fine del Grande Fratello e i gossip su una loro relazione. Qualche giorno fa infatti su Instagram era apparso un video in cui i due ex gieffini ballavano al mare e si baciavano.

Ai fan che le chiedevano spiegazioni, la modella toscana ha spiegato di aver rivalutato il fratello di Luca Onestini e di aver chiuso definitivamente la relazione con Gaetano Arena. Nella casa del Grande Fratello, Erica si era avvicinata all’amico di Fabrizio Corona, ma il flirt era terminato quasi subito a causa del comportamento del ragazzo che aveva fatto infuriare anche la D’Urso.

“Quando sono uscita ho scoperto troppe cose” aveva detto. Parole che hanno fatto infuriare Gaetano. Su Instagram il modello ha pubblicato un video in cui attacca e insulta gli ex coinquilini.

“Dice che non ci siamo mai frequentati? – ha detto parlando di Erica -. Tutta Italia ha visto come eravamo, mi sono state dette frasi importanti da parte sua. Quando sono uscito ha fatto due c**lioni tanti parlando di me mentre io non c’ero”.

“Adesso esci e fai la storiella con uno con cui in Casa non hai avuto assolutamente nulla? – ha aggiunto -. È palesemente una mossa mediatica per ottenere attenzioni e tutto questo per me è aberrante”. Gaetano ha poi attaccato Erica, svelando un’indiscrezione.

La giovane infatti non avrebbe provato a chiarire con lui fuori dalla casa di Cinecittà. “Erica parlava tanto di voler chiarire con me, ma se cerchi chiarezza la cerchi con me o andando in giro?- ha detto -. Di conseguenza non ha voluto il chiarimento, nonostante la possibilità, e ha voluto stare in giro a fare boh…”.

Poi l’insulto, pesantissimo, a Gianmarco Onestini: “Parlando invece di una persona di cui non faccio il nome – ha concluso -, ho solo da dirti che sei un c**lione ipocrita e ricorda che di Gianluca Vacchi ne esiste uno solo. Fatti una personalità”.